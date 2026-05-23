Najmanje 16 povrijeđenih u požaru i eksploziji u postrojenju za suhi dok u New Yorku

Među povrijeđenima 13 vatrogasaca nakon eksplozije u brodogradilištu na Staten Islandu

Najmanje 16 osoba povrijeđeno je u petak nakon požara i eksplozije na suhom doku u New Yorku, prenijeli su lokalni mediji pozivajući se na policijske i vatrogasne zvaničnike.

Incident se dogodio u brodogradilištu na Richmond Terraceu u naselju Mariners Harbor na Staten Islandu.

Vatrogasna služba New Yorka navodno je saopćila da su vlasti tokom poslijepodneva primile dojave o požaru u podrumu metalne konstrukcije iza brodskih dokova, kao i izvještaje o zarobljenim radnicima.

Kasnije je prijavljena velika eksplozija dok su vatrogasci radili na gašenju požara, prenose NBC News i ABC News.

Vatrogasna služba saopćila je da je među povrijeđenima najmanje 13 vatrogasaca. Dva vatrogasca zadobila su teške povrede, dok su još dvojica zadobila umjerene povrede. Nekoliko drugih, zajedno s dva pripadnika hitne medicinske službe, zadobilo je lakše povrede.

Jedan civil, za kojeg se vjeruje da je radnik, teško je povrijeđen, prema izvještajima.

Dvije osobe izvučene su iz tog područja i prevezene u obližnje bolnice, saopćili su vatrogasni zvaničnici.

ABC News, pozivajući se na policijske izvore, objavio je da se jedan radnik još uvijek vodi kao nestao.

Nekoliko vatrogasaca poslalo je pozive za pomoć tokom borbe s požarom, ali su svi kasnije pronađeni i primaju liječenje, dodaje se u izvještaju.

Uzrok požara i eksplozije nije odmah bio poznat.