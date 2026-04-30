Najmanje 16 poginulih i 27 ranjenih u izraelskim zračnim napadima na jug Libana u novom kršenju primirja

Rania R.a. Abushamala
30 April 2026•Ažuriranje: 30 April 2026
Najmanje 16 osoba, uključujući četiri člana jedne porodice, poginulo je, a 27 je ranjeno u izraelskim zračnim napadima na više mjesta u južnom Libanu u četvrtak, uprkos privremenom primirju, javili su zdravstveni zvaničnici i mediji.
Državna novinska agencija NNA navela je da su tri osobe poginule, a sedam ranjeno u napadu na grad Jibchit, gdje je uništena stambena zgrada.
U mjestu Toul poginule su četiri osobe, dok je šest ranjeno, a uništen je još jedan stambeni objekat.
Još dvije osobe poginule su u gradu Haroufu, gdje su izraelski avioni gađali kuću.
Ministarstvo zdravstva potvrdilo je devet smrtnih slučajeva, ističući da je među žrtvama pet žena i dvoje djece u tri napada, dok su 23 osobe ranjene, uključujući sedam žena i šestero djece.
U drugom izraelskom napadu na Jibchit poginula je četveročlana porodica nakon što je njihova kuća pogođena i uništena.
U odvojenom napadu u Toulu jedna osoba je poginula, druga ranjena, dok je djevojčica zadobila teške povrede nakon bombardovanja stambene kuće.
Agencija je također navela da su u novom napadu na grad Shaabiyeh u okrugu Tyre poginule dvije osobe, a jedna je ranjena.
Izraelski borbeni avioni izveli su i napad na mjesto Sultaniyeh, dok je artiljerija gađala periferiju Zawtar al-Sharqiya i Mifadoun.
Od 2. marta, Izrael vodi smrtonosnu ofanzivu na Liban u kojoj je poginulo skoro 2.600 ljudi, više od 8.000 je ranjeno, a više od 1,6 miliona raseljeno.
Desetodnevno primirje je počelo 17. aprila i kasnije je produženo do 17. maja, ali Izrael ga, kako se navodi, svakodnevno krši zračnim napadima i rušenjem kuća na jugu Libana.