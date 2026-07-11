Brod je prevozio 32 indijska turista i četiri člana posade kada se iznenada prevrnuo uslijed jakog vjetra

Najmanje 15 turista poginulo u prevrtanju broda kod Vijetnama Brod je prevozio 32 indijska turista i četiri člana posade kada se iznenada prevrnuo uslijed jakog vjetra

Najmanje 15 turista poginulo je u subotu kada se brod prevrnuo kod južnog vijetnamskog ostrva Phu Quoc, javili su lokalni mediji.

Brod je prevozio 32 indijska turista i četiri člana posade kada se iznenada prevrnuo uslijed jakog vjetra i uzburkanog mora, pri čemu su svi putnici završili u vodi, prenosi list Viet Nam News pozivajući se na zvaničnike.

Nesreća se dogodila dok su se turisti vraćali u luku An Thoi Port sa popularne turističke destinacije May Rut Ngoai.

Spasilačke ekipe izvukle su 21 osobu, od kojih su dvije u kritičnom stanju.

Istraga o uzrocima nesreće je u toku.