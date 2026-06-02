Najmanje 15 mrtvih u ruskim napadima na glavni grad Ukrajine i druge regije Ruska rafinerija nafte Ilsky gori nakon noćnog napada ukrajinskih bespilotnih letjelica, potvrdile obje strane

Najmanje 15 ljudi je poginulo, a desetine ih je povrijeđeno u valu ruskih raketnih i napada dronovima koji su rano u utorak ciljali Kijev i nekoliko drugih ukrajinskih regija, saopštili su ukrajinski zvaničnici, prenosi Anadolu.

U gradu Dnjepru, nekoliko stambenih zgrada pogođeno je raketama i dronovima, pri čemu je poginulo najmanje devet ljudi, dok je 37 drugih povrijeđeno, izjavio je regionalni guverner Oleksandr Hanzha.

U međuvremenu, Tymur Tkachenko, šef gradske vojne administracije Kijeva, kazao je da je šest osoba poginulo, a 64 druge povrijeđene u napadima. Administracija je ranije pozvala stanovnike da odu u skloništa.

„Nažalost, ove brojke možda nisu konačne. Iskreno saučešće porodicama i voljenima svih koje je Rusija ubila večeras“, naveo je on na Telegramu.

U Harkovu je povrijeđeno 14 osoba, uključujući jedno dijete, saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija tokom noćnih udara također pogodila energetske objekte i kritičnu infrastrukturu u regijama Harkov, Kijev, Mikolajiv, Zaporožje, Poltava, Sumi, Černihiv i Hmeljnicki.

„Masovni napad i apsolutno jasna poruka iz Rusije: ako Ukrajina ne bude zaštićena od balističkih i drugih raketnih udara, ovi napadi će se nastaviti“, poručio je on, dodajući da Ukrajina „računa“ na podršku svojih partnera i na efikasne odgovore na ovaj napad.

Tokom napada, Zračne snage Poljske objavile su na američkoj društvenoj mreži X da su mobilisale avione kako bi zaštitile poljski zračni prostor.

Zračne snage Ukrajine izdale su upozorenja o raketnim prijetnjama i saopštile da su ruske snage lansirale krstareće rakete Kalibr iz Kaspijskog jezera prema Ukrajini.

Generalštab Ukrajine optužio je Rusiju za pokretanje najmanje 729 zračnih napada, navodeći da je njena protivvazdušna odbrana tokom noći oborila 40 raketa i 602 drona različitih tipova.

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su njegove snage pokrenule „masovni udar“ na preduzeća odbrambene industrije u Kijevu, Zaporožju, Harkovu i Dnjepropetrovsku, kao i u regijama Poltava, Hmeljnicki i Sumi.

Udari su također izvršeni na objekte gorivne i transportne infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine, kao i na vojne aerodrome, dodalo je ministarstvo.

Ministarstvo je odvojeno saopštilo da je tokom noćnih udara širom zemlje oboreno 148 ukrajinskih dronova.

– Izbio požar u ruskoj rafineriji nafte Ilsky

Ukrajina je također saopštila da je u noćnom napadu pogodila rusku rafineriju nafte Ilsky u južnoj regiji Krasnodar, što je izazvalo požar na tom objektu.

Ukrajinski Generalštab naveo je na Telegramu da ova rafinerija proizvodi naftne derivate koje koristi ruska vojska i da je jedna od najvećih rafinerija nafte u južnoj Rusiji, s godišnjim kapacitetom prerade od oko 6,6 miliona metričkih tona.

U međuvremenu, regionalne vlasti Krasnodara potvrdile su napad, navodeći da je u rafineriji izbio požar.

„Prema preliminarnim izvještajima, nema žrtava. Hitne i specijalne službe rade na licu mjesta“, saopštio je Operativni štab Krasnodara na Telegramu.

U ponedjeljak je Zelenski izjavio da su ukrajinske snage pogodile 15 ruskih rafinerija nafte u periodu između januara i maja, te je utvrdio da je skoro 40 posto primarnog kapaciteta za preradu nafte u Rusiji bilo van funkcije zaključno s majem.