Najmanje 570 povrijeđenih i desetine zgrada oštećeno je kao posljedica podrhtavanja, kazao je predsjednik Abelardo De La Espriella

Najmanje 132 poginule osobe nakon zemljotresa u Kolumbiji Najmanje 570 povrijeđenih i desetine zgrada oštećeno je kao posljedica podrhtavanja, kazao je predsjednik Abelardo De La Espriella

Najmanje 132 osobe su poginule u ponedjeljak nakon snažnog zemljotresa jačine 7,4 stepena Richterove skale koji je pogodio zapadnu Kolumbiju, uzrokujući urušavanje zgrada i pokretanje velikih spasilačkih operacija u više gradova, javlja Anadolu.

Najmanje 570 osoba je također povrijeđeno, prema podacima Kolumbijskog udruženja glavnih gradova.

Predsjednik Abelardo De La Espriella ranije je novinarima rekao da je katastrofa prouzrokovala štetu na 1.575 domova, pri čemu je 37 potpuno uništeno, 61 srušena zgrada, 18 oštećenih zdravstvenih centara, 52 oštećena obrazovna centra, 17 oštećenih društvenih centara i 18 oštećenih puteva.

Kolumbijska vlada proglasila je nacionalnu katastrofu kako bi ojačala mobilizaciju i koordinaciju institucionalnih kapaciteta za rješavanje vanredne situacije.

Zemljotres se dogodio u 7.34 sati po lokalnom vremenu (12.34 GMT), a epicentar je zabilježen oko pet kilometara istočno od grada San Jose del Palmar, prema podacima Američkog geološkog zavoda. Agencija je objavila da je zemljotres zabilježen na dubini od 107 kilometara.

Naknadni zemljotres magnitude pet pogodio je zemlju u 8.18 sati (13:18 GMT), otprilike 16 kilometara zapadno od San Jose del Palmar. Općina, koja se nalazi u departmanu Choco, ima oko 4.800 stanovnika i nalazi se na 1.288 metara nadmorske visine.

Uprkos značajnoj jačini zemljotresa, Američki centar za upozorenje na cunami objavio je da se ne očekuje cunami za američke savezne države Kaliforniju, Oregon, Washington ili Aljasku, a također je isključio mogućnost da će cunami pogoditi kanadsku provinciju Britansku Kolumbiju.

Kolumbijske vlasti su saopćile da nema prijetnje cunamijem za kolumbijsku pacifičku obalu.

"Država je prisutna i poduzima mjere", rekao je predsjednik De La Espriella nakon zemljotresa, potvrđujući da je preuzeo direktno vodstvo nad odgovorom na vanredne situacije. Naredio je hitno uspostavljanje jedinstvenog komandnog mjesta za koordinaciju napora odgovora.

De La Espriella je zatražio sveobuhvatan izvještaj od direktora Nacionalne jedinice za upravljanje rizikom od katastrofa o situaciji u gradu, koji se nalazi otprilike 240 kilometara zapadno od glavnog grada Bogote.

Predsjednik je rekao da će putovati u grad Pereiru kako bi podržao pogođene i pratio odgovor vlade, ali je kasnije rekao da ide u Bogotu kako bi se fokusirao na rješavanje vanredne situacije.

Među poginulima do 11.30 sati po lokalnom vremenu (16:30 GMT) bilo je 40 u Risaraldi, 27 u Valle del Cauca i četiri u Chocu, prema podacima Kolumbijskog udruženja glavnih gradova.

Gradonačelnik Pereire Mauricio Salazar potvrdio je da se u gradu dogodilo najmanje 18 smrtnih slučajeva.

U Valle del Cauci, guverner Dilian Francisca Toro izjavio je da je najmanje 27 ljudi poginulo.

U Manizalesu, gradonačelnik Jorge Eduardo Rojas prijavio je najmanje dva smrtna slučaja i potpuno ili djelimično uništenje preko 32 zgrade. Vlasti u Manizalesu obustavile su sve akademske aktivnosti i prijavile curenje plina i struje. U Quibdu, preliminarni izvještaji ukazuju na to da je jedna osoba poginula, pored povrijeđenih i teško oštećenih zgrada.

U Chocu su četiri osobe poginule, a 69 je povrijeđeno nakon zemljotresa, izjavila je guvernerka Nubia Carolina Cordoba Curi.

Kolumbijska uprava civilnog zrakoplovstva prijavila je štetu na aerodromu Alfonso Bonilla Aragon u Caliju, dodajući ga na listu pogođenih terminala. Zračne operacije na aerodromu Popayan također su obustavljene zbog vulkanskog pepela vulkana Purace nakon seizmičke aktivnosti. Prethodno su operacije obustavljene na terminalima u Pereiri, Manizalesu, Quibdu, Armeniji, Cartagu i Buenaventuri radi strukturnih procjena.

Lokalni odgovor

Guverner Chaca Cordoba Curi potvrdio je da je glavni grad departmana Quibdo pretrpio ozbiljnu strukturalnu štetu.

Vatrogasci u Quibdu objavili su da su ljudi zarobljeni unutar oštećenih objekata, dok je gradonačelnik Calija Alejandro Eder rekao da se u njegovom gradu srušilo najmanje 20 zgrada, a ljudi su zarobljeni unutra.

U Manizalesu, glavnom gradu departmana Caldas, zemljotres je izazvao značajna razaranja. Slike na društvenim mrežama prikazuju jedan od glavnih tornjeva kultne gradske katedrale koji je pretrpio ozbiljnu strukturalnu štetu, naslonjen na centralnu strukturu.

Gradonačelnik Medellina Federico Gutierrez potvrdio je da općinski timovi za upravljanje rizikom od katastrofa aktivno provode procjene štete.

U Bogoti su se oglasile sirene za hitne slučajeve dok su hiljade kancelarijskih radnika i stanovnika evakuisani na ulice.



Gradonačelnik Carlos Fernando Galan rekao je da glavni grad nema ozbiljnih strukturnih oštećenja i da je spreman pomoći gradovima koji su najviše pogođeni zemljotresom, sa 100 spasilaca koji su već spremni da krenu u regiju.

Nacionalna agencija za infrastrukturu saopštila je da su tunel Sumapaz i most Mariano Ospina trenutno zatvoreni dok se provode inspekcije kako bi se procijenilo stanje infrastrukture.

Domet zemljotresa proširio se daleko izvan granica Kolumbije, a snažno podrhtavanje prijavljeno je u susjednom Ekvadoru i Panami.

Vlasti u pogođenim odjeljenjima nastavljaju procjenjivati ​​puni obim žrtava i fizičke štete.

Prema riječima stručnjaka, ovo je jedan od najjačih zemljotresa ovog stoljeća u zemlji.

Američka ambasada u Bogoti saopštila je da pažljivo prati situaciju, pozivajući američke građane da budu budni i prate lokalne vijesti i održavaju komunikaciju sa svojim porodicama. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je da Trumpova administracija pažljivo prati zemljotres i da je spremna podržati narod Kolumbije.