Ministarstvo zdravstva navodi da je još 18 osoba povrijeđeno, dok brojne žrtve i dalje ostaju zarobljene ispod ruševina i na cestama

Najmanje 13 Palestinaca ubijeno u izraelskim napadima na Gazu u posljednja 24 sata uprkos primirju Ministarstvo zdravstva navodi da je još 18 osoba povrijeđeno, dok brojne žrtve i dalje ostaju zarobljene ispod ruševina i na cestama

Najmanje 13 Palestinaca je ubijeno, a 18 je povrijeđeno u izraelskim napadima na Pojas Gaze u protekla 24 sata uprkos prekidu vatre, saopćilo je u srijedu palestinsko Ministarstvo zdravstva u Gazi.

Napadi su uslijedili dok Izrael nastavlja kršiti sporazum o prekidu vatre koji je na snazi od 10. oktobra 2025. godine.

Ministarstvo je navelo da su tijela 13 Palestinaca dovezena u bolnice širom enklave, uključujući 12 novoubijenih osoba i jednu osobu koja je preminula od ranijih povreda.

Dodalo je da se više žrtava i dalje nalazi zarobljeno ispod ruševina i na cestama, jer ekipe hitne pomoći i civilne zaštite još uvijek nisu u mogućnosti doći do njih.

Od početka prekida vatre, izraelski napadi usmrtili su 1.123 Palestinca i ranili još 3.616 osoba, dok je pronađeno 800 tijela, saopćilo je Ministarstvo.

Ministarstvo je navelo da je ukupan broj poginulih u izraelskim napadima na Gazu od 8. oktobra 2023. godine porastao na 73.246, dok je još 173.727 osoba povrijeđeno, uz široko rasprostranjeno razaranje koje je zahvatilo oko 90 posto civilne infrastrukture.