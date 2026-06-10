Više od 10 naoružanih osumnjičenih navodno otvorilo vatru na više lokacija u neformalnom naselju Jumpers u Clevelandu prije nego što su pobjegli, saopćila policija

Najmanje 12 ubijenih, 9 ranjenih u masovnoj pucnjavi u naselju u Johannesburgu Više od 10 naoružanih osumnjičenih navodno otvorilo vatru na više lokacija u neformalnom naselju Jumpers u Clevelandu prije nego što su pobjegli, saopćila policija

Najmanje dvanaest osoba je ubijeno, a devet ranjeno u masovnoj pucnjavi u neformalnom naselju Jumpers u Clevelandu, u Johannesburgu, kasno u utorak, saopćila je policija, pozivajući se na izvještaj eNCA objavljen u srijedu.

Policija je reagovala na dojave o pucnjavi oko 23.10 sati (21.10 GMT) i zatekla više osoba s prostrelnim ranama. Na licu mjesta proglašena je smrt osam muškaraca i tri žene, dok je još jedan muškarac kasnije preminuo u bolnici, prenosi eNews Channel Africa.

Vlasti su saopćile da je više od 10 teško naoružanih osumnjičenih, navodno prevezenih u bijelom vozilu Toyota Quantum, otvorilo vatru na nekoliko lokacija unutar naselja prije nego što su pobjegli.

Za sada nema uhapšenih, a istraga je u toku.