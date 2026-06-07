Incident se dogodio kada su dva napadača "vjerovatno pucala jedan na drugog", kazali su zvaničnici

Najmanje 12 povrijeđenih u pucnjavi u blizini festivala u američkom gradu Toledu Incident se dogodio kada su dva napadača "vjerovatno pucala jedan na drugog", kazali su zvaničnici

U pucnjavi u blizini festivalskog područja u američkom gradu Toledu u subotu je povrijeđeno najmanje 12 osoba, što je izazvalo veliku policijsku intervenciju i potragu za osumnjičenima, objavile su vlasti savezne države Ohio, javlja Anadolu.

Pucnjava se dogodila nakon 17.30 sati po lokalnom vremenu u blizini festivala Old West End u Toledu, gdje su najmanje dva napadača "vjerovatno pucala jedan na drugog", prema riječima zamjenika šefa policije Toleda Josepha Heffernana, objavio je NBC News.

Deset osoba, starosti od 14 do 61 godine, povrijeđeno je, a dvije su u kritičnom stanju. Napadači su i dalje na slobodi, saopćila je policija.

Istražitelji rade u okviru istrage. Vlasti su pozvale stanovnike i posjetioce da izbjegavaju područje, napominjući veliko prisustvo policije dok se potraga nastavlja i utvrđuju okolnosti.

Zvaničnici su rekli da će više informacija biti objavljeno kako se istraga bude razvijala.

Guverner Mike DeWine rekao je da je "duboko zabrinut" zbog pucnjave.

"Ljetni festivali trebaju biti sigurna mjesta za porodice da provode vrijeme zajedno bez straha od nasilja", napisao je on na društvenoj platformi X, sa sjedištem u SAD-u.