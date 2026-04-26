Najmanje 12 izraelskih vojnika i policajaca izvršilo samoubistvo od početka 2026. godine Najmanje 12 pripadnika sigurnosnih snaga oduzelo je sebi život od početka godine, uz upozorenja na ozbiljne propuste u sistemu psihološke podrške

Najmanje deset izraelskih vojnika i dva policajca izvršilo je samoubistvo od početka 2026. godine, a izvještaji ukazuju na rastući psihološki pritisak povezan s operacijama u Gazi i nedostatke u podršci mentalnom zdravlju unutar sigurnosnog sistema, javlja Anadolu.

Izvještaj, zasnovan na izraelskom listu "Haaretz", navodi da je većina samoubistava povezana sa psihološkim efektima doživljenim tokom napada u Gazi.

Prema izvještaju, šest vojnika izvršilo je samoubistvo samo u aprilu, čime je ukupan broj samoubistava od početka godine porastao na najmanje deset.

Također je navedeno da su dva izraelska policajca izvršila samoubistvo u istom periodu.

Procjene zasnovane na izraelskim vojnicima i specijalistima za traumu sugerišu da postoje ozbiljne slabosti u mehanizmima psihološke podrške unutar vojske.

Navedeno je da su dani posvećeni mentalnom zdravlju vojnika otkazani, da je broj osoblja za psihološku podršku na terenu smanjen, a komandanti nisu dali dovoljan značaj ranim znacima upozorenja.

U izvještaju se navodi da je porast broja samoubistava postao evidentan nakon napada u Gazi i da se trend samoubistava među vojnicima nastavlja od 2023. godine.

Prema izraelskim izvorima, 22 vojnika koji su služili obaveznu vojnu službu počinila su samoubistvo 2025. godine, što je najviši nivo u posljednjih 15 godina.

Izraelski mediji vjeruju da je rastuća stopa samoubistava povezana s psihološkim pritiskom koji su stvorili napadi izvedeni u Gazi.