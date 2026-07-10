Najmanje 11 osoba poginulo u šumskom požaru na jugu Španije Vršilac dužnosti ministra zdravstva i vanrednih situacija Andaluzije požar opisao kao nezapamćenu tragediju

Najmanje 11 osoba poginulo je u šumskom požaru koji je u četvrtak izbio u općini Los Gallardos, u provinciji Almeria na jugu španske autonomne zajednice Andaluzija, javio je RTVE.

Prema podacima službi za vanredne situacije Andaluzije, žrtve su pronađene u zaseoku susjedne općine Bedar, a neke od njih zatečene su u vozilima koja je zahvatio plamen.

Antonio Sanz, vršilac dužnosti ministra zdravstva, predsjedništva i vanrednih situacija Andaluzije, opisao je događaj kao požar s najtežim posljedicama do sada u toj regiji te ga nazvao nezapamćenom tragedijom.

Vlasti Andaluzije privremeno su korigovale broj poginulih sa 12 na 11, dok se nastavlja proces identifikacije žrtava.

Zbog daljeg širenja požara vlasti su podigle stepen odgovora na šumske požare na nivo vanredne situacije, dok je španska Vojna jedinica za vanredne situacije (UME) rasporedila 150 pripadnika kao pojačanje vatrogasnim ekipama.

Požar i gust dim primorali su vlasti da zatvore i dvije glavne saobraćajnice u toj provinciji.

Istovremeno, oko 1.000 ljudi preventivno je evakuisano zbog drugog šumskog požara koji je u četvrtak poslijepodne izbio u južnoj provinciji Malaga. Požar je i dalje aktivan, a gotovo 180 pripadnika službi nastavlja rad na njegovom stavljanju pod kontrolu.