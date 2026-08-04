Najmanje šest osoba poginulo u nevremenu na Šri Lanki, jedna se vodi kao nestala

Saadet Gökce
04. august 2026.•Ažuriranje: 04. august 2026.
Najmanje šest osoba je poginulo, a jedna se vodi kao nestala nakon obilnih kiša i poplava koje su pogodile Šri Lanku, javili su u utorak lokalni mediji pozivajući se na policiju.
Prema navodima portala "Ada Derana", nevrijeme je pogodilo provinciju Sabaragamuwa te distrikte Kandy i Nuwara Eliya.
Nestala osoba odnijeta je bujičnim poplavnim vodama.
Za više područja izdata su upozorenja najvišeg stepena zbog opasnosti od klizišta, dok su na snazi i crvena upozorenja zbog jakog vjetra i uzburkanog mora u priobalnim vodama.
Državni Centar za upravljanje katastrofama upozorio je stanovnike na snažne udare vjetra u više provincija.
Zbog teških vremenskih prilika zatvorene su škole u planinskim distriktima Kandy i Nuwara Eliya.
Pripadnici vojske Šri Lanke raspoređeni su u pogođenim područjima kako bi pomogli u akcijama spašavanja i pružanja pomoći stanovništvu.