Najmanje šest osoba poginulo u šumskim požarima u Alžiru

Şahin Demir
21. juli 2026.•Ažuriranje: 21. juli 2026.
Šest osoba je poginulo u šumskim požarima koji su posljednjih dana zahvatili nekoliko pokrajina širom Alžira, saopćilo je u utorak Ministarstvo unutrašnjih poslova.
U saopćenju koje je prenijela državna novinska agencija APS, Ministarstvo je navelo da su guverneri pokrajina dobili nalog da pokrenu sveobuhvatnu procjenu svih gubitaka nastalih usljed požara.
Dodaje se da će naknada štete pogođenima biti zasnovana na izvještajima pokrajinskih komisija koje provode detaljna terenska istraživanja.
Ministarstvo je saopćilo da su vlasti angažirale materijalne i ljudske resurse, uključujući avione za gašenje požara i helikoptere, kako bi zaštitile živote i imovinu te ugasile preostala žarišta širom zemlje.