Iran je zatražio sastanak. On će se održati sutra u Dohi, poručio američki predsjednik na mreži Truth Social

Najava iz Washingtona: Trump tvrdi da se SAD i Iran sutra sastaju u Dohi Iran je zatražio sastanak. On će se održati sutra u Dohi, poručio američki predsjednik na mreži Truth Social

Američki predsjednik Donald Trump ustvrdio je u ponedjeljak da je Iran želio sastanak te da će se dvije strane sastati u utorak u glavnom gradu Katara, Dohi, prenosi Anadolu.

"Iran je zatražio sastanak. On će se održati sutra u Dohi", naveo je Trump u kratkoj objavi na svom nalogu na društvenoj mreži Truth Social.

Međutim, ranije istog dana, zamjenik ministra vanjskih poslova Irana Kazem Gharibabadi izjavio je da za ovu sedmicu u Dohi nisu zakazani nikakvi tehnički razgovori sa SAD-om, demantujući tako pisanje američkih medija. Ipak, on je dodao da se konsultacije s posrednicima nastavljaju.

Portal Axios ranije je izvijestio da su se SAD i Iran, nakon nedavnih napada, dogovorili da riješe svoje nesuglasice u vezi s Hormuškim tjesnacem, koji je Teheran zatvorio nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade krajem februara. Dvije strane su ranije ovog mjeseca potpisale početni memorandum o okončanju sukoba.