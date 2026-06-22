Mohammed Amin odluku smatra dvostrukim standardom i cenzurom, tvrdi da se time ograničava glas sudanskih novinara na globalnoj sceni

Nagrađeni sudanski novinar tvrdi da mu je odbijena britanska viza onemogućila prisustvo ceremoniji Mohammed Amin odluku smatra dvostrukim standardom i cenzurom, tvrdi da se time ograničava glas sudanskih novinara na globalnoj sceni

Nagrađeni sudanski novinar izjavio je da mu je odluka britanske vlade da mu ne odobri vizu onemogućila da prisustvuje ceremoniji u Londonu na kojoj je proglašen novinarom godine, ocijenivši taj potez kao dvostruki standard i cenzuru.

Mohammed Amin, slobodni dopisnik iz Sudana za londonski medij "Middle East Eye", dobio je nagradu "Novinar godine" na dodjeli One World Media Awards 2026. za izvještavanje o ratu u Sudanu.

Ipak, Amin nije mogao prisustvovati ceremoniji nakon što je britansko Ministarstvo unutrašnjih poslova odbilo njegov zahtjev za osmodnevnu turističku vizu. Nagradu je preuzeo putem videolink.

U pismu kojim je obrazložena odluka, Ministarstvo je navelo da nije uvjereno da će se Amin vratiti u svoju zemlju nakon isteka posjete niti da njegova posjeta ispunjava uslove za turističku vizu.

U razgovoru za Anadolu, Amin je rekao da je odluka diskriminatorna i odražava šire prepreke s kojima se suočavaju novinari iz Globalnog juga.

Odbacio je navode iz obrazloženja da postoji mogućnost da se ne vrati nakon isteka vize.

Amin je podsjetio da je ranije 2022. godine putovao u Veliku Britaniju kako bi primio nagradu "Martin Adler" za izvještavanje o zloupotrebama koje je počinila grupa Wagner u Sudanu i Centralnoafričkoj Republici, pri čemu mu je viza tada odobrena u roku od tri dana.

"Ovaj put sam se suočio s drugačijim pristupom", rekao je.

Također je kritikovao ono što je opisao kao kontradikciju u britanskom pristupu Sudanu.

"Velika Britanija organizira humanitarne i političke konferencije o Sudanu, ali sudanskim novinarima se uskraćuju vize za učešće u međunarodnim raspravama", rekao je.

Amin je ocijenio da takve odluke ograničavaju mogućnosti sudanskih novinara da skrenu pažnju na sukob koji je razorio zemlju od izbijanja borbi između sudanske vojske i Snaga za brzu podršku (RSF) u aprilu 2023. godine.

Rat je, prema međunarodnim procjenama, izazvao jednu od najgorih humanitarnih kriza u svijetu, u kojoj je poginulo desetine hiljada ljudi, a gotovo 13 miliona je raseljeno.

Amin je rekao da Sudan zaslužuje istu razinu međunarodne solidarnosti kao i druge globalne krize te pozvao vlade da pojačaju pritisak na zemlje koje podržavaju sukob.

"Sudan nije težak teret u ovom svijetu, a Sudanci nisu težak teret u ovom svijetu i zaslužuju da budu tretirani ravnopravno", rekao je.