Prema nacrtu, Iran bi se obavezao da u roku od mjesec dana vrati broj komercijalnih brodova koji prolaze kroz moreuz na nivo prije eskalacije tenzija

Nacrt sporazuma SAD–Iran uključuje saradnju Teherana i Omana oko plovidbe kroz Hormuški moreuz Prema nacrtu, Iran bi se obavezao da u roku od mjesec dana vrati broj komercijalnih brodova koji prolaze kroz moreuz na nivo prije eskalacije tenzija

Nacrt mogućeg sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana uključuje saradnju Teherana i Omana u upravljanju pomorskim saobraćajem kroz Hormuški moreuz, objavila je iranska državna televizija IRIB, navodeći da je došla u posjed dokumenta.

Prema nacrtu, Iran bi se obavezao da u roku od mjesec dana vrati broj komercijalnih brodova koji prolaze kroz moreuz na nivo prije eskalacije tenzija, prenosi novinska agencija Mizan, pozivajući se na IRIB. Dodaje se da vojni brodovi nisu obuhvaćeni sporazumom.

S druge strane, Sjedinjene Države bi ukinule pomorsku blokadu iranskih luka.

Washington se, kako se navodi, također „obavezao na povlačenje svojih vojnih snaga iz okruženja Irana“, uz napomenu da će se dodatno pregovarati o tome da li se to odnosi na snage raspoređene u regiji ili na one u vojnim bazama.

Ukoliko se konačni sporazum postigne u roku od 60 dana, bio bi potvrđen u formi obavezujuće rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija.

Sporazum još nije finaliziran, a Iran neće poduzimati nikakve korake bez „opipljive verifikacije“, navodi se u izvještaju.

Regionalne tenzije eskalirale su 28. februara kada su SAD i Izrael izveli iznenadne napade na Iran, nakon čega je Teheran odgovorio napadima dronovima i projektilima na ciljeve širom regije, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu doveli do trajnog rješenja.

Američki predsjednik Donald Trump kasnije je produžio primirje na neodređeno vrijeme, zadržavajući pritom blokadu brodova koji plove prema iranskim lukama ili iz njih kroz ovaj strateški važan plovni put, uz povremene izjave da je mirovni sporazum blizu.