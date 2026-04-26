Na palestinskim lokalnim izborima 197 vijeća izabrano bez protivkandidata, izlaznost 54 posto Konačni rezultati bit će objavljeni kasnije u nedjelju, kazao je šef komisije

Palestinska centralna izborna komisija objavila je u nedjelju da su članovi 197 lokalnih vijeća pobijedili bez osporavanja na općinskim izborima na okupiranoj Zapadnoj obali i u Deir al-Balah, s izlaznošću birača od 54 posto, javlja Anadolu.

Obraćajući se na konferenciji za novinare u Ramallahu, šef komisije Rami Hamdallah rekao je da su birači u subotu glasali kako bi izabrali predstavnike 183 vijeća.

Dodao je da je 522.000 birača glasalo na glasanju u subotu, s izlaznošću od 54 posto.

Hamdallah je rekao da će konačni rezultati glasanja biti objavljeni kasnije u nedjelju.

Općinski izbori održani su u subotu, prvi od izraelskog rata u Pojasu Gaze u oktobru 2023. Glasanje u Deir al-Balahu održano je jer je relativno manje oštećen tokom dvogodišnjeg genocidnog rata Izraela.

Izbori su održani usred produžene palestinske političke podjele od 2007. godine, što je naglasilo njihov značaj za lokalnu upravu uprkos odsustvu zakonodavnih i predsjedničkih izbora.