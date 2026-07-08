Turska je u proteklih 12 mjeseci u zemlje NATO-a realizovala oko 56 posto od više od 11 milijardi dolara izvoza odbrambene i zrakoplovne opreme, objavio je Sekretarijat odbrambene industrije

Na NATO samitu u Ankari istaknuta uloga turske odbrambene industrije kao pouzdanog partnera Turska je u proteklih 12 mjeseci u zemlje NATO-a realizovala oko 56 posto od više od 11 milijardi dolara izvoza odbrambene i zrakoplovne opreme, objavio je Sekretarijat odbrambene industrije

Na ovosedmičnom samitu NATO-a u Ankari turska odbrambena industrija predstavila se kao pouzdan partner saveznicima, uz podatak da je izvoz odbrambene i zrakoplovne opreme u posljednjih godinu dana premašio 11 milijardi dolara (9,65 milijardi eura), javlja Anadolu.

Sekretarijat odbrambene industrije objavio je na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, da je Turska u protekloj godini realizovala oko 56 posto izvoza odbrambene i zrakoplovne opreme u zemlje NATO-a.

Izjava je stigla dok Ankara završava 36. samit šefova država i vlada NATO-a, gdje su među ključnim temama saveznička odbrambena proizvodnja, odvraćanje, interoperabilnost i industrijska saradnja.

"Sekretarijat odbrambene industrije koordinira ekosistem odbrambene industrije koji se sastoji od više od 4.000 kompanija, a istovremeno upravlja sa više od 1.400 projekata", navodi se.

Dodaje se da Turska transformiše nacionalne kapacitete u globalna partnerstva kroz diplomatiju odbrambene industrije.

"Od bespilotnih letjelica i aviona za obuku do komandnih i kontrolnih centara, vojnog softvera, pomorskih i kopnenih platformi i tehnologija za elektronsko ratovanje, mi smo pouzdan partner za rješenja za naše prijatelje i saveznike u širokom spektru kapaciteta", navodi se.

Sekretarijat je saopćio da je izvozna vrijednost odbrambene industrije po kilogramu dostigla 40 puta veću od turskog prosjeka, nazivajući to konkretnim pokazateljem nivoa Turske u visokotehnološkoj proizvodnji.

U saopćenju se zahvaljuje predsjedniku Turske Recepu Tayyipu Erdoganu, rekavši da njegova vizija i liderstvo nastavljaju voditi transformaciju turske odbrambene industrije.

Turska je istakla svoje kapacitete odbrambene industrije tokom samita NATO-a u Ankari, nastojeći produbiti saradnju sa savezničkim zemljama u vrijeme rastuće potražnje za sistemima protivvazdušne odbrane, bespilotnim platformama, municijom, vojnim softverom i naprednim odbrambenim tehnologijama.