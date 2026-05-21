Asim Munir će se sastati s visokim iranskim zvaničnicima

Načelnik pakistanske vojske u posjeti Teheranu usred posredovanja između Irana i SAD-a Asim Munir će se sastati s visokim iranskim zvaničnicima

Načelnik vojske Pakistana Asim Munir planira u četvrtak posjetiti Teheran, u vrijeme kada traju napori za posredovanje između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, javlja iranska poluzvanična agencija ISNA.

Prema navodima agencije, Munir bi trebao održati sastanke s visokim iranskim zvaničnicima, dok Pakistan nastavlja diplomatske napore u cilju približavanja stavova dvije strane.

U srijedu je ministar unutrašnjih poslova Pakistana Mohsin Naqvi doputovao u Teheran u svoju drugu posjetu Iranu u manje od sedmicu dana, izvijestio je iranski državni emiter IRIB.