Načelnik pakistanske vojske u posjeti Teheranu usred posredovanja između Irana i SAD-a

Rania R.a. Abushamala
21 Maj 2026•Ažuriranje: 21 Maj 2026
Načelnik vojske Pakistana Asim Munir planira u četvrtak posjetiti Teheran, u vrijeme kada traju napori za posredovanje između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, javlja iranska poluzvanična agencija ISNA.
Prema navodima agencije, Munir bi trebao održati sastanke s visokim iranskim zvaničnicima, dok Pakistan nastavlja diplomatske napore u cilju približavanja stavova dvije strane.
U srijedu je ministar unutrašnjih poslova Pakistana Mohsin Naqvi doputovao u Teheran u svoju drugu posjetu Iranu u manje od sedmicu dana, izvijestio je iranski državni emiter IRIB.