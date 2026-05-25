Načelnik izraelske vojske pozvao na nastavak napada na libanski glavni grad

Izrael nastavlja kršiti primirje u Libanu koje je posredovao SAD

Izraelski načelnik generalštaba Eyal Zamir pozvao je na nastavak napada na libanski glavni grad Bejrut kao odmazdu za napade dronovima Hezbollaha, objavio je u ponedjeljak izraelski javni emiter KAN, prenosi Anadolu.

Zamirov poziv uslijedio je tokom sastanka izraelskog sigurnosnog kabineta u nedjelju, objavio je KAN.

Izrael je zaustavio napade na Bejrut u aprilu na zahtjev SAD-a, dok su Washington i Teheran nastavili diplomatske pregovore kojim posreduje Pakistan kako bi okončali rat s Iranom koji je počeo 28. februara.

Vojska nije izdala saopćenje o izvještaju KAN-a i nastavlja kršiti primirje u Libanu koje je postignuto u aprilu, a kasnije je produženo do početka jula.

Prema libanskim zvaničnicima, od 2. marta u izraelskom bombardovanju Libana poginulo je više od 3.100 ljudi, više od 9.500 je povrijeđeno, a 1,6 miliona je raseljeno.