Načelnik izraelske vojske pozvao na nastavak napada na libanski glavni grad

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout
25 Maj 2026•Ažuriranje: 25 Maj 2026
Izraelski načelnik generalštaba Eyal Zamir pozvao je na nastavak napada na libanski glavni grad Bejrut kao odmazdu za napade dronovima Hezbollaha, objavio je u ponedjeljak izraelski javni emiter KAN, prenosi Anadolu.
Zamirov poziv uslijedio je tokom sastanka izraelskog sigurnosnog kabineta u nedjelju, objavio je KAN.
Izrael je zaustavio napade na Bejrut u aprilu na zahtjev SAD-a, dok su Washington i Teheran nastavili diplomatske pregovore kojim posreduje Pakistan kako bi okončali rat s Iranom koji je počeo 28. februara.
Vojska nije izdala saopćenje o izvještaju KAN-a i nastavlja kršiti primirje u Libanu koje je postignuto u aprilu, a kasnije je produženo do početka jula.
Prema libanskim zvaničnicima, od 2. marta u izraelskom bombardovanju Libana poginulo je više od 3.100 ljudi, više od 9.500 je povrijeđeno, a 1,6 miliona je raseljeno.