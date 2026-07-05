Tokom obilaska izraelskih snaga na jugu Libana, Eyal Zamir poručio da će uslijediti brza ofanziva u slučaju kršenja primirja

Načelnik Generalštaba izraelske vojske zaprijetio Libanu brzom ofanzivom iz okupiranog dvorca Beaufort Tokom obilaska izraelskih snaga na jugu Libana, Eyal Zamir poručio da će uslijediti brza ofanziva u slučaju kršenja primirja

Načelnik Generalštaba izraelske vojske Eyal Zamir zaprijetio je u nedjelju Libanu brzom ofanzivom u slučaju bilo kakvog kršenja važećeg sporazuma o prekidu vatre, a poručio je to tokom obilaska okupiranog dvorca Beaufort na jugu Libana.

Izraelska vojska saopćila je da je Zamir obišao snage raspoređene u području Beauforta, poznatog na arapskom kao Qalaat al-Shaqif, zajedno s visokim vojnim komandantima.

Tokom posjete Zamir je pozvao na prelazak na brzu ofanzivu ukoliko sporazum o prekidu vatre bude prekršen.

U saopćenju se navodi da je Beaufort opisao kao stratešku tačku koja dominira okolinom, uz tvrdnju da je to područje "prepuno terorističke infrastrukture".

Ignorišući gotovo svakodnevna izraelska kršenja primirja, Zamir je također pozvao libansku vojsku da ispuni svoje obaveze i radi na uklanjanju boraca Hezbollaha iz tog područja.

On je ustvrdio i da je Hezbollah, uz finansiranje i usmjeravanje Irana, tokom više decenija izgradio opsežnu mrežu tunela i podzemne infrastrukture s ciljem ugrožavanja naselja na sjeveru Izraela.

Libanske vlasti zasad nisu reagovale na Zamirove prijetnje niti na njegovu posjetu okupiranom području.

Krajem maja izraelski ministar odbrane Israel Katz saopćio je da su izraelske snage preuzele kontrolu nad dvorcem Beaufort, što predstavlja najdublji prodor izraelske vojske na libansku teritoriju od 2000. godine.

Hezbollah je tada saopćio da je lokacija bila bez ikakvog vojnog otpora kada su izraelske snage ušle na nju, optuživši Izrael da je područje okupirao u propagandne svrhe.

Dvorac Beaufort jedan je od najznačajnijih strateških lokaliteta na jugu Libana. Izraelske snage povukle su se s tog položaja 2000. godine.

Najnovije prijetnje dolaze uprkos okvirnom sporazumu koji su Liban i Izrael potpisali 26. juna uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, a čiji je cilj okončanje sukoba i rješavanje njegovih uzroka.

Prema podacima libanskih vlasti, od 2. marta 2026. godine u izraelskim vojnim operacijama u Libanu poginule su najmanje 4.303 osobe, ranjene su 12.202, dok je više od milion ljudi raseljeno.