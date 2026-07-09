Abbas Araghchi upozorio na posljedice bilo kakve nove avanturističku akciju američke vojske

MVP Irana i komandant pakistanske vojske razgovarali o regionalnim dešavanjima nakon američkih napada Abbas Araghchi upozorio na posljedice bilo kakve nove avanturističku akciju američke vojske

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi razgovarao je u četvrtak telefonom s načelnikom pakistanske vojske, feldmaršalom Asimom Munirom o najnovijim regionalnim dešavanjima, objavila je iranska državna novinska agencija IRNA.

Tokom razgovora Araghchi je oštro osudio agresivne napade američke vojske na različite dijelove Irana, ocijenivši da oni predstavljaju jasno kršenje Povelje Ujedinjenih nacija i otvoreno kršenje odredbi Memoranduma o razumijevanju iz Islamabada.

Kazao je da su izjave američkih zvaničnika kojima se priznaje nepoštivanje memoranduma jasan znak kršenja sporazuma i nastavka ratnohuškačke politike Washingtona.

Araghchi je upozorio na “bilo kakvu avanturističku akciju američke vojske“, naglasivši čvrstu odlučnost i opredijeljenost iranskog naroda i oružanih snaga da brane suverenitet zemlje, teritorijalni integritet i nacionalnu sigurnost.

IRNA nije objavila detalje o izjavama feldmaršala Munira tokom razgovora.

Iran i Sjedinjene Američke Države razmijenili su napade tokom protekla dva dana usljed eskalacije nakon iranskih napada na tri komercijalna broda u Hormuškom moreuzu.

Teheran i Washington postigli su 17. juna memorandum o razumijevanju uz posredovanje Pakistana, čiji je cilj bio okončanje njihovog vojnog sukoba i stvaranje uslova za trajni mirovni sporazum.

Međutim, američki predsjednik Donald Trump u srijedu je izjavio da je memorandum okončan, čime je sporazum praktično prestao važiti i otvoren je novi krug vojne konfrontacije.