Muslimanski hodočasnici na Arefatu, centralnom obredu hadža Hiljade autobusa i pojačane sigurnosne snage prate hodočasnike prema Arefatu, gdje će obaviti centralni obred hadža

Oko 1,8 miliona muslimanskih hodočasnika uputilo se prema planini Arefat u Saudijskoj Arabiji, gdje se danas obavlja centralni i najvažniji obred hadža, javlja Anadolu.

Konvoje hodočasnika pomno su pratile snage sigurnosti raspoređene duž ruta i pješačkih staza kako bi upravljale gužvom u skladu s odobrenim planovima, prema Saudijskoj novinskoj agenciji.

Agencija je objavila da nema zastoja u saobraćaju dok su hodočasnici putovali od Mine do Arafata.

Na Arafatu će obavljati podnevne i popodnevne molitve u kombinovanim i skraćenim oblicima u džamiji Namirah.

U zalazak sunca, krenut će prema Muzdalifi, gdje će obavljati molitvu u zalazak sunca i noćnu molitvu, akšam i jaciju, a zatim će ostati preko noći do zore sljedećeg dana.

Hadž je zvanično počeo u ponedjeljak dolaskom hodočasnika u Minu, u zapadnom dijelu Saudijske Arabije, uz pojačane sigurnosne mjere i organizaciju kako bi se olakšao boravak i kretanje miliona vjernika.

Šestodnevna sezona hadža uključuje stajanje na Arafatu u utorak, noćenje u Muzdalifi, simbolični ritual kamenovanja i oproštajni obilazak Kabe, Velike džamije u Meki.

Obred se sastoji od nekoliko rituala koji simboliziraju ključne vrijednosti islamske vjere i podsjećaju na iskušenja kroz koja su, prošli poslanik Ibrahim i njegova porodica.

Saudijske vlasti su proširile organizacijske i sigurnosne mjere za sezonu hadža 2026. godine, uključujući korištenje tehnologija nadzora i sistema za praćenje mase kako bi se upravljalo kretanjem hodočasnika i spriječio neovlašteni ulazak na sveta mjesta.