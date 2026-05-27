Muslimani širom Evrope obilježili Kurban-bajram zajedničkim molitvama Nakon bajram-namaza, vjernici razmjenjuju čestitke uz poruke jedinstva i solidarnosti

Muslimani širom Evrope okupili su se rano u srijedu u džamijama i na otvorenim prostorima kako bi klanjali bajram-namaz povodom Kurban-bajrama, obilježavajući jedan od najvažnijih praznika u islamskom kalendaru u duhu zajedništva.

U Italiji, hiljade vjernika okupile su se u Rimu i okolnim gradovima u Velikoj džamiji, gdje je zbog velikog odziva molitva obavljena tri puta. Nakon namaza, vjernici različitih nacionalnosti razmijenili su bajramske čestitke, dok su džamije bile ispunjene i u gradovima poput Milana, Napulja i Torina.

U Malti, muslimani, većinom državljani Turske okupili su se na historijskom Turskom groblju šehida u Marsi, gdje je bajram-namazu prisustvovalo oko 250 ljudi, uz prisustvo lokalnih zvaničnika.

U Švicarskoj, džamije su bile pune, a u Ženevi su se hiljade vjernika okupile u izložbenom centru Palexpo. Nakon molitve upućene su dove za mir u svijetu i područjima pogođenim sukobima.

Muslimani u Nizozemskoj također su u velikom broju prisustvovali jutarnjim molitvama. U gradu Schiedam, u Islamskom centru Yildiz, hutbe su bile posvećene solidarnosti, dijeljenju i miru.

U Njemačkoj bajram-namaz je klanjan u džamijama koje djeluju u okviru Tursko-islamske unije za vjerska pitanja (DITIB). U Berlinu su se vjernicima pridružili i turski diplomatski predstavnici u džamiji Šehitlik, dok su u Kelnu mnogi klanjali i na otvorenom zbog velikog broja prisutnih.

U Švedskoj, posebno u glavnom gradu Stockholmu, džamije su bile ispunjene od ranih jutarnjih sati.

Slično je bilo i u Austrijji, gdje su se muslimani okupili u mesdžidima u Beču. Hutbe su naglašavale pomirenje, suosjećanje i društvenu solidarnost, uz dove za mir u kriznim područjima. Oko 2.000 vjernika prisustvovalo je molitvi u džamiji Fittja.

U zapadnoj Trakiji u Grčkoj, muslimani su klanjali u gradovima Komotini i Xanthi, uz poruke jedinstva i humanosti.

Širom Balkana, uključujući Kosovo, Sjevernu Makedoniju, Albaniju, Bugarsku, Bosnu i Hercegovini, Srbiju, Crnu Goru i Hrvatsku, Kurban-bajram obilježen je masovnim okupljanjima vjernika.

U Prištini vjernici su se okupili u džamiji Fatih Sultan Mehmed, dok je u Tirani hiljade ljudi prisustvovalo centralnom bajramskom programu. U Sofiji dio vjernika klanjao je ispred džamije zbog ograničenog prostora.

U Sarajevu, historijskoj Gazi Husrev-begovovoj džamiji okupilo se stotine vjernika, dok je u Beogradu jedina gradska džamija bila ispunjena do posljednjeg mjesta.

U ruskom Sankt Petersburgu bajram namaz je klanjan na otvorenom, a vjernici su ispunili gradske ulice.