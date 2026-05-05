Mural Francesce Albanese u Napulju: Umjetnost u službi poruke o ljudskim pravima Djelo italijanskog umjetnika Jorita prikazuje UN-ovu izvjestiteljicu za Palestinu kao simbol humanosti, jedinstva i borbe za prava djece

Na fasadi zgrade u Napulju osvanuo je mural Francesca Albanese, specijalne izvjestiteljice Ujedinjenih nacija za Palestinu, čime je umjetnik Jorit poslao snažnu poruku o ljudskim pravima, solidarnosti i globalnom jedinstvu, javlja Anadolu.

Mural je naslikan 4. maja na Corso Bruno Buozzi, u gradskoj četvrti Barra u Napulju, a predstavlja još jedno djelo iz prepoznatljivog umjetničkog koncepta "Ljudsko pleme", koji Jorit razvija kroz portrete istaknutih ličnosti.

Karakteristične crvene oznake na licu, koje se pojavljuju na svim portretima u ovom ciklusu, simboliziraju pripadnost jedinstvenoj ljudskoj zajednici, bez obzira na granice, naciju ili vjeru.

Osim portreta Albanese, mural uključuje i vizualne elemente koji se odnose na prava djece i šire humanitarne teme, naglašavajući podršku njenom radu i zalaganju za zaštitu ljudskih prava na palestinskim teritorijama.

Francesca Albanese trenutno obavlja funkciju specijalne izvjestiteljice Ujedinjenih nacija za stanje ljudskih prava na palestinskim teritorijama, gdje redovno izvještava o humanitarnim i pravnim aspektima situacije.

Djelo u Napulju dodatno potvrđuje ulogu ulične umjetnosti kao snažnog sredstva društvenog angažmana i javne debate, posebno u kontekstu globalnih pitanja poput ljudskih prava i međunarodne solidarnosti.