Analizirajući ovu blokadu, vanredni profesor na Odsjeku za međunarodne odnose Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) Jahja Muhasilović ističe da se proces suočava s presedanom kakav ranije nije zabilježen u radu PIC-a

Muhasilović: SAD malo agresivno nameće kandidata za OHR, EU uzvraća porukom „i mi se ovdje pitamo“ Analizirajući ovu blokadu, vanredni profesor na Odsjeku za međunarodne odnose Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) Jahja Muhasilović ističe da se proces suočava s presedanom kakav ranije nije zabilježen u radu PIC-a

- LEJLA BIOGRADLIJA AKSAN - Izbor novog šefa Ureda visokog predstavnika (OHR) u Bosni Hercegovini doveo je do ozbiljnih nesuglasica i diplomatskog jaza između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Nakon što je Christian Schmidt u maju objavio povlačenje s dužnosti, Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (PIC) sastao se dva puta kako bi konsenzusom izabrao njegovog nasljednika, ali su razgovori završili u potpunoj blokadi, javlja Anadolu.

Glavna tačka sporenja jeste insistiranje Washingtona na italijanskom diplomati Antoniju Zanardiju Landiju, dok zemlje članice EU čvrsto stoje iza francuskog diplomate i bivšeg ambasadora u Sarajevu, Renea Troccaza.

Analizirajući ovu blokadu, vanredni profesor na Odsjeku za međunarodne odnose Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) Jahja Muhasilović, ističe da se proces suočava s presedanom kakav ranije nije zabilježen u radu PIC-a.

„Razlog za trenutni zastoj i nesuglasice leži u činjenici da su Sjedinjene Američke Države zauzele pomalo agresivan stav u ovom procesu, pokušavajući po svaku cijenu nametnuti svog kandidata. Na cijelu situaciju uticao je i pritisak koji je Washington vršio na Schmidta. Zbog svega toga, Evropska unija je odlučila da zauzme čvrst stav, šaljući jasnu poruku Washingtonu: 'I mi se pitamo u ovom procesu'“, ocjenjuje Muhasilović.

On podsjeća da se novi visoki predstavnik bira jednoglasno među iskusnim diplomatama i da SAD i EU ranije nikada nisu javno ukrštali koplja oko ovog imenovanja. Sukob administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa s Briselom prelio se i na teren Bosne i Hercegovine, pretvarajući rutinsku proceduru u ozbiljno diplomatsko nadmetanje.

Ko su predloženi kandidati i postoji li treće ime?

U diplomatskim krugovima se detaljno analiziraju profili oba kandidata. Italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi (76), kojeg favorizuje SAD, posjeduje višedecenijsko iskustvo na Balkanu i u Moskvi, što ga u očima Washingtona čini idealnim profilom za provođenje zapadnih ciljeva. S druge strane, francuski diplomat Rene Troccaz ima prednost jer je do 2025. godine službovao kao ambasador u Sarajevu, odlično poznaje unutrašnju dinamiku BiH i izgradio je direktne odnose s lokalnim akterima.

Ukoliko se osovina Washington–Brisel ne usaglasi do konačnog roka, u opticaju je i treće, kompromisno ime. Prema medijskim saznanjima, riječ je o još jednom italijanskom diplomati čiji se identitet za sada drži u strogoj tajnosti.

Geopolitička pozadina: Južna plinska interkonekcija kao ključni interes SAD-a

Iza diplomatskog rata imenima kriju se krupni ekonomski i energetski interesi. Ključna poluga američke politike u regionu trenutno je projekat „Južne plinske interkonekcije“, koji bi preko LNG terminala na Krku i teritorije Hrvatske trebao osigurati plinsku nezavisnost Bosne i Hercegovine.

Da bi ovaj strateški projekat, čiju realizaciju predvode američke kompanije, bio uspješno sproveden, Washingtonu je na čelu OHR-a potreban „svoj čovjek“ koji će bez oklijevanja koristiti Bonske ovlasti i uklanjati političke blokade na terenu. To je posebno važno u kontekstu odnosa s vlastima u entitetu Republika Srpska, gdje je dosadašnji pritisak OHR-a već rezultirao sudskim procesima i političkom izolacijom Milorada Dodika.

Krajnji rok je 14. juli

Zbog ozbiljnog zastoja, PIC je postavio 14. juli kao krajnji rok za postizanje dogovora.

Kako bi se premostio institucionalni vakuum nastao Schmidtovim odlaskom, američki diplomata i zamjenik visokog predstavnika Louis Crishock privremeno je preuzeo rukovođenje OHR-om kao vršilac dužnosti. Time je Washington osigurao privremenu kontrolu nad procesima dok PIC u hitnom roku pokušava pronaći trajno rješenje i spriječiti potpunu paralizu međunarodne supervizije u BiH.