- Odbijen zahtjev za puštanje uz kauciju u slučaju napada na džamiju u Dublinu - Saeid Khosroabadi (41) pred sudom će se ponovo pojaviti 8. jula

Muškarcu određen pritvor nakon napada Molotovljevim koktelom na džamiju u Dublinu - Odbijen zahtjev za puštanje uz kauciju u slučaju napada na džamiju u Dublinu - Saeid Khosroabadi (41) pred sudom će se ponovo pojaviti 8. jula

Sud u Dublinu odredio je u srijedu pritvor 41-godišnjem muškarcu optuženom u vezi s napadom Molotovljevim koktelom na džamiju u centru grada.

Irska policija saopćila je da je Saeid Khosroabadi (41) uhapšen nakon istrage o požaru na ulazu u džamiju Faizan E Madinah u ulici Talbot u Dublinu.

Na ročištu je sutkinja Michele Finan navela da se policija usprotivila puštanju na slobodu uz kauciju zbog težine djela. Optuženi nije imao pravnog zastupnika zbog štrajka advokata izazvanog reformama sistema besplatne pravne pomoći, prenio je RTE.

Advokatica Tracy Horan rekla je sudu da ga ne može zastupati zbog tog spora, nakon čega je oko 60 prisutnih advokata napustilo sudnicu u znak podrške.

Policija se usprotivila određivanju kaucije, a sutkinja Finan odbila je zahtjev i odredila pritvor Khosroabadiju do njegovog sljedećeg pojavljivanja pred Okružnim sudom Cloverhill 8. jula.

Također se proglasila nenadležnom za vođenje postupka, predmet proslijedila Okružnom sudu te naložila Tužilaštvu da pripremi dokazni materijal.

Irsko muslimansko vijeće osudilo je incident.

"Irsko muslimansko vijeće najoštrije osuđuje šokantan napad podmetanjem požara na džamiju u ulici Talbot u centru Dublina. Napad Molotovljevim koktelom, izveden u ponedjeljak poslijepodne usred bijela dana, predstavlja duboko uznemirujući napad na bogomolju i na temeljne vrijednosti mira, vjerskih sloboda i sigurnosti zajednice koje Irska njeguje", navodi se u saopćenju.

"Irsko muslimansko vijeće više puta je upozoravalo na rastuću prijetnju koju predstavljaju mržnja prema muslimanima i krajnje desni ekstremizam. Ovaj napad pokazuje da posljedice mogu biti ozbiljne kada se mržnja normalizira, a huškanje ostane nekažnjeno", upozorili su iz Vijeća.

Vijeće je pozvalo policiju da "provede temeljitu istragu i osigura da odgovorni budu privedeni pravdi".

"Također pozivamo političke lidere, kompanije koje upravljaju društvenim mrežama i sve dijelove društva da se suprotstave govoru mržnje, organizovanom zastrašivanju i ekstremističkoj propagandi prije nego što dođe do novog nasilja", poručili su.