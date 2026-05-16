Muškarac teško povrijeđen u napadu ajkule kod obale Australije Incident se dogodio na ostrvu Rottnest, kod obale Pertha

Ajkula je napala muškarca na ostrvu Rottnest, kod obale Pertha, objavio je u subotu ABC News u Australiji, javlja Anadolu.

Zvaničnici hitne pomoći rekli su da je žrtva, koja je bila u tridesetim godinama, čamcem prevezena do obale, gdje su je bolničari čekali da joj pruže pomoć prije nego što je helikopterom za spašavanje prevezen u bolnicu.

Odjel za primarnu industriju i regionalni razvoj Zapadne Australije saopćio je da je ujutro primio prijavu o mogućem ugrizu ajkule i pozvao javnost na dodatni oprez u području zaliva Geordie.

Vlasti koordiniraju s lokalnim agencijama nakon prijava o bijeloj ajkuli dugoj otprilike pet metara koja je viđena u blizini zaljeva Thomson ubrzo nakon incidenta.

Ostrvo Rottnest je glavna turistička destinacija popularna među plivačima, roniocima i turistima.