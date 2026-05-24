Muškarac preminuo nakon napada ajkule na Velikom koralnom grebenu u Australiji

Tridesetdevetogodišnji muškarac preminuo je nakon što ga je u nedjelju napala ajkula na Velikom koralnom grebenu, saopćila je policija, što predstavlja drugi smrtonosni napad ajkule u Australiji ovog mjeseca.

Muškarac je hitno prebačen na obalu nakon što je ugrizen u blizini Kennedy Shoala, plitkog grebena oko 45 kilometara od obale savezne države Queensland na sjeveroistoku Australije, rekao je glasnogovornik Policijske službe Queenslanda.

Vlasti su kasnije saopćile da je žrtva preminula od teške povrede glave nakon što je napadnut tokom podvodnog ribolova harpunom.

"Iz vode ga je izvukla druga osoba koja je u trenutku napada bila s njim u vodi", rekla je inspektorica policije Queenslanda Elaine Burns na konferenciji za medije.

"To je zaista zastrašujuća stvar kojoj svjedočite pred sobom", dodala je.

Policija pružila je podršku trojici muškaraca koji su nešto prije podneva pozvali obalsku stražu u pomoć s privatnog broda, nakon čega su više od sat vremena putovali do obale sa svojim povrijeđenim prijateljem.

Teško povrijeđeni muškarac stigao je do pristaništa Hull River Heads u 13 sati po lokalnom vremenu, gdje su ga čekale hitne službe.

Muškarac je preminuo na pristaništu, saopćila je Hitna pomoć Queenslanda.

"Ovo je tragičan incident za sve uključene", rekla je Burns, pozivajući ljude da "nastave uživati u našoj prekrasnoj obali i budu svjesni svog okruženja".

Mjesto napada nalazi se oko 160 kilometara južno od popularnog turističkog grada Cairnsa, gdje je živio muškarac čiji identitet policija nije objavila.

Kennedy Shoal je poznat ribolovni greben u dubokim vodama.



Nedjeljni smrtonosni napad ajkule treći je u Australiji ove godine i dogodio se oko sedmicu nakon što je muškarac stradao u napadu ajkule tokom podvodnog ribolova u Zapadnoj Australiji.

Daryl McPhee, stručnjak za ajkule s Univerziteta Bond u Queenslandu, rekao je da su smrtonosni napadi ajkula rijetki u sjevernom Queenslandu.

"Od 2020. godine u Queenslandu je zabilježeno šest smrtonosnih ugriza", rekao je za AFP.

Posljednji smrtonosni napad na otvorenom moru između Townsvillea i Cairnsa dogodio se 1990. godine, rekao je.

"Trenutno sa sigurnošću ne znamo koja je vrsta ajkule bila uključena. Mogući kandidati su bik-ajkule ili tigar-ajkule", rekao je.

McPhee je dodao da podvodni ribolov predstavlja "drugačiji profil rizika od drugih aktivnosti i zahtijeva drugačije pristupe zaštiti u odnosu na surfanje".