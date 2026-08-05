Aaron F. Farinacci suočava se s optužbom za podmetanje požara prvog stepena

Muškarac optužen za podmetanje požara u saveznoj državi Washington Aaron F. Farinacci suočava se s optužbom za podmetanje požara prvog stepena

Tridesetsedmogodišnji muškarac optužen da je namjerno izazvao jedan od tri velika šumska požara koja haraju američkom saveznom državom Washington zvanično je u utorak optužen za podmetanje požara prvog stepena.

Aaron F. Farinacci se u utorak poslijepodne putem videolinka iz pritvora pojavio pred Višim sudom okruga Spokane. Tereti se za podmetanje požara prvog stepena, a kaucija mu je određena u iznosu od oko 857.000 eura (milion dolara). Saslušanje je zakazano za četvrtak, prenosi CNN.

Optužnica je podignuta dok su razorni požari Old Trails Fire, Autumn Lane Fire i Fairview Fire od subote zahvatili više od 4.000 hektara zemljišta i uništila stotine kuća i drugih objekata u području Spokanea.

"Situacija je izuzetno teška", rekao je guverner savezne države Washington Bob Ferguson.



"To su gradske četvrti Spokanea koje su velikim dijelom jednostavno zbrisane."

Zvaničnici su u ponedjeljak saopćili da je već uništeno više od 700 objekata, dok je još oko 10.000 građevina i dalje ugroženo.

Gotovo 65.000 stanovnika okruga Spokane bilo je primorano da se evakuira do ponedjeljka. Vlasti su navele da nije bilo povrijeđenih niti smrtno stradalih.

Državni zvaničnici također su saopćili da je 17 velikih šumskih požara koji trenutno gore širom savezne države Washington zahvatilo ukupno oko 262.000 jutara zemljišta.

Kaplar Ureda šerifa okruga Spokane Mark Gregory rekao je u utorak da su vlasti uspjele stupiti u kontakt sa svih 14 osoba koje su se u ponedjeljak vodile kao nestale.