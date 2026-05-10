Moskva zbunjena šutnjom armenskog rukovodstva nakon antiruskih izjava na samitu EU Portparol Kremlja kaže da Moskva očekuje objašnjenja od Armenije nakon „antiruskih“ opaski Zelenskog

Armenija ima pravo da bude domaćin bilo kojih događaja, uključujući samit sa EU, ali Moskva smatra neprihvatljivim to što je zemlja pružila platformu za „rusofobne izjave“, izjavio je u nedjelju portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Govoreći u televizijskom programu „Moskva. Kremlj. Putin“, Peskov je rekao da dopuštanje da se „otvoreno antiruske izjave“ izgovore u Jerevanu „nije u skladu s duhom“ bilateralnih odnosa.

„Jedina nenormalna stvar je to što je Jerevan pružio platformu za otvoreno antiruske izjave“, rekao je on. „To je nenormalno i nije u skladu s duhom naših odnosa s Jerevanom. Naravno, mi bismo i dalje očekivali neka objašnjenja od Jerevana.“

Peskov je kazao da Moskva ne razumije zašto se takve izjave daju u Armeniji, bivšoj sovjetskoj republici, te je upitao zašto armensko rukovodstvo nije ponudilo balansiran odgovor.

„To je ono što ne razumijemo. I zašto šef armenske vlade ne pokuša da to izbalansira sopstvenim izjavama? To, za sada, ne možemo objasniti“, rekao je on.

Peskov je dodao: „Sudeći po činjenici da je pružena platforma za antiruske izjave, te po odsustvu balansirajućih opaski jermenskog rukovodstva, ovo otvara prostor za dalju analizu.“

Naglasio je da je za Moskvu važno da Jerevan ne zauzme antiruski stav.

Istovremeno, opisao je učešće Armenije na samitu EU kao normalan razvoj događaja i suvereni izbor.

„Armenija vodi multivektorsku vanjsku politiku. Apsolutno je suvereno pravo Armenije da održava takve samite. Samit Armenija–EU je također potpuno normalna stvar“, rekao je on.

Dana 4. maja, govoreći na samitu Evropske političke zajednice, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zaprijetio je da bi ukrajinske bespilotne letjelice mogle ciljati rusku vojnu paradu povodom 81. godišnjice pobjede u Drugom svjetskom ratu. Rusija je, kao odgovor, poručila da bi moglo doći do masovnog udara na Kijev ako Ukrajina omete paradu. Na Crvenom trgu nije bilo neželjenih incidenata jer su se obje strane uglavnom pridržavale trodnevnog prekida vatre pod pokroviteljstvom SAD-a koji završava u ponedjeljak.