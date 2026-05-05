Moskva zatvorila sve aerodrome zbog prijetnje ukrajinskim dronom

Sva četiri aerodroma u ruskoj prijestolnici Moskvi obustavila su rad u utorak zbog prijetnje ukrajinskim napadima dronovima, prema zvaničnicima aerodroma, javlja Anadolu.

Službe za medije aerodroma objavile su ograničenja u odvojenim saopćenjima, dodajući da se redovi letenja mogu prilagoditi.

Napomenuto je da su ograničenja uvedena zbog aktiviranja "Kover plana", koji predviđa potpuno zatvaranje zračnog prostora za sve avione, uz rijetke izuzetke.

Ograničenja su najavili aerodromi Vnukovo, Domodedovo, Žukovski i Šeremetjevo.

Osim toga, mobilni internet je onemogućen u Moskvi od danas.

Ruske vlasti su ograničenja objavile u ponedjeljak.

U saopćenju vlade navedeno je da su ograničenja uvedena u vezi sa svečanim događajima kojima se obilježava proslava Dana pobjede u Drugom svjetskom ratu.

Ograničenja su pooštrena nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski navodno upozorio na samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu u ponedjeljak da bi ukrajinski dronovi mogli uletjeti u paradu na Crvenom trgu u Moskvi 9. maja.