Moskva tvrdi da je Ukrajina prekršila primirje 16.071 put u 24 sata Ministarstvo odbrane navodi da je Moskva na ukrajinske napade odgovorila „na recipročan način“

Rusija je u nedjelju optužila Ukrajinu za kršenje trodnevnog prekida vatre koji je predložio američki predsjednik Donald Trump, prenosi Anadolu.

U saopštenju Ministarstva odbrane navodi se da je u protekla 24 sata zabilježeno 16.071 kršenje od strane Kijeva.

Prema podacima Ministarstva, ukrajinske snage su izvele 676 napada na položaje koje drže ruske oružane snage, kao i 6.331 udar dronovima u istom periodu.

Ministarstvo je dodalo da je oboreno 57 dronova, te da su ruske snage na napade odgovorile „na recipročan način“ (u ogledalu).

Iako je Rusija proglasila prekid vatre za 8. i 9. maj povodom Dana pobjede, Trump je naknadno predložio trodnevno primirje od 9. do 11. maja, što su obje strane prihvatile.