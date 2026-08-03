Ruske vlasti prijavile civilne žrtve u tri regije nakon sinoćnjih napada iz zraka, Ukrajina nije komentarisala navode Moskve

Moskva tvrdi da je u ukrajinskim napadima dronovima širom Rusije poginulo 14, povrijeđeno 59 ljudi Ruske vlasti prijavile civilne žrtve u tri regije nakon sinoćnjih napada iz zraka, Ukrajina nije komentarisala navode Moskve

Broj poginulih u ukrajinskim napadima dronovima tokom noći širom Rusije porastao je na 14, dok je 59 osoba povrijeđeno, saopćile su ruske vlasti nakon ažuriranja podataka iz Krasnodarske oblasti.

Guverner Krasnodarske oblasti Veniamin Kondratjev objavio je na Telegramu da je broj poginulih nakon pada olupine drona u selu Arhipo-Osipovka kod Gelendžika porastao na šest, među kojima je troje djece.

Prema njegovim riječima, gotovo 40 osoba je povrijeđeno, uključujući 17 ljudi koji su hospitalizirani u zdravstvenim ustanovama u Gelendžiku, Tuapskom okrugu i Gorjačem Ključu.

Regionalne vlasti saopćile su da su hitne službe na teren poslale pet ekipa hitne pomoći te zatražile dodatne timove za medicinsku pomoć u vanrednim situacijama iz Krasnodara.

Raniji izvještaji navodili su četiri poginule i deset povrijeđenih osoba.

Na susjednom Krimu, koji je pod kontrolom Rusije od 2014. godine, broj poginulih u noćnom napadu dronovima povećao se na četiri, prema riječima Sergeja Aksjonova, kojeg je Moskva postavila na čelo administracije tog poluotoka. Ranije je bilo saopćeno da su poginule tri osobe, a dvije povrijeđene.

U ruskoj Belgorodskoj oblasti vršilac dužnosti guvernera Aleksandar Šuvajev rekao je da su u ukrajinskim napadima tokom protekla 24 sata poginule četiri osobe, a 17 je povrijeđeno, uključujući troje djece.

Šuvajev je naveo da se broj ukrajinskih napada na tu oblast u posljednja dva mjeseca više nego udvostručio.

Ukrajinske vlasti nisu komentarisale tvrdnje Moskve, koje nije bilo moguće nezavisno provjeriti zbog trajanja sukoba.