Moskva pozdravila poziv UN-a na odgovornost za napad na Starobilsk Visoki komesar UN-a za ljudska prava zatražio istragu napada na Starobilsk i procesuiranje odgovornih

Rusija je u četvrtak pozdravila izjavu visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volkera Turka, koji je pozvao na istragu napada na grad Starobilsk u ukrajinskoj regiji Lugansk, koja je trenutno pod ruskom kontrolom, te na pozivanje na odgovornost.

Ruska povjerenica za ljudska prava Yana Lantratova izjavila je da je izuzetno važno što je tragedija primijećena i javno osuđena od strane jednog od najviših međunarodnih zvaničnika za zaštitu ljudskih prava.

“Ovo je suštinski važan signal“, rekla je.

Lantratova je navela da je odmah nakon napada otputovala u Starobilsk, javno apelovala međunarodnoj zajednici i poslala službena pisma visokom komesaru UN-a za ljudska prava, predsjedniku Vijeća UN-a za ljudska prava, predsjedavajućem Komiteta UN-a za prava djeteta i pomoćniku generalnog sekretara UN-a za ljudska prava, pozivajući ih da procijene napad i podrže objektivnu istragu.

Također je zahvalila stranim novinarima koji su posjetili Starobilsk na poziv ruskog Ministarstva vanjskih poslova, navodeći da su lično svjedočili posljedicama napada i da se nisu plašili reći istinu o onome što se dogodilo.

Lantratova je kritikovala ono što je opisala kao šutnju drugih međunarodnih organizacija i zvaničnika, izražavajući nadu da će nakon Turkove izjave više međunarodnih organizacija za ljudska prava javno osuditi “barbarski teroristički napad na djecu“.

U ukrajinskom napadu na koledž u Starobilsku u noći 22. maja poginule su 22 osobe, dok je više od 50 povrijeđeno. Sve žrtve bili su studenti tog koledža.