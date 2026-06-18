Govoreći na brifingu za medije u Moskvi, Zakharova je kritikovala najnovije restriktivne mjere EU

Moskva najavila „oštar i efikasan“ odgovor na sankcije EU Govoreći na brifingu za medije u Moskvi, Zakharova je kritikovala najnovije restriktivne mjere EU

Rusija će odgovoriti „oštro i efikasno“ na najnoviji paket sankcija Evropske unije, izjavila je u četvrtak portparolka Ministarstva vanjskih poslova Maria Zakharova.

Govoreći na brifingu za medije u Moskvi, Zakharova je kritikovala najnovije restriktivne mjere EU, koje su usmjerene na ruske pojedince i kompanije, kao i na nekoliko stranih subjekata koje Brisel optužuje za podršku ruskom vojnom i energetskom sektoru.

„Njihov sankcijski pritisak je neefikasan i na kraju štetan po njih same“, rekla je Zakharova, dodajući da te mjere narušavaju globalnu sigurnost hrane i energije te sve više pogađaju kompanije i pojedince iz trećih zemalja.

Nije precizirala koje bi mjere mogao uključivati ruski odgovor.

Komentari dolaze nakon što je EU usvojila novi paket sankcija s ciljem povećanja pritiska na Rusiju zbog rata u Ukrajini.

Prema navodima Evropskog vijeća, mjere su usmjerene na 34 pojedinca i 47 entiteta, kao i dodatne osobe i kompanije optužene za podršku ruskom vojno-industrijskom kompleksu.

Paket uključuje i sankcije subjektima uključenim u transport i izvoz ruske nafte, kao i onome što Brisel naziva ruskom „sjenovitom flotom“, koja se koristi za zaobilaženje zapadnih ograničenja.

EU očekuje da će mjere smanjiti prihode Rusije od energije, ograničiti njen vojno-industrijski sektor i suzbiti aktivnosti stranog manipuliranja informacijama.

Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas izjavila je da se nastavlja rad na širem paketu novih sankcija, dok je francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot rekao da će blok nastaviti vršiti pritisak na Rusiju i pružati podršku Ukrajini.

Rusija je više puta osudila zapadne sankcije kao nezakonite i neefikasne, dok EU navodi da su mjere usmjerene na povećanje ekonomskih troškova ruske vojne kampanje u Ukrajini.