Elena Teslova
26 Maj 2026•Ažuriranje: 26 Maj 2026
Prvo izdanje Međunarodnog foruma sigurnosti počelo je u utorak u Moskvi, a prema organizatorima, na četverodnevnom događaju učestvovat će predstavnici iz 120 zemalja, javlja Anadolu.
Na forumu će se razgovarati o različitim temama sigurnosti, zaštiti tradicionalnih vrijednosti te o borbi protiv neokolonijalizma i neonacizma.
Ruski šef sigurnosti Sergej Šojgu ugostit će svoje kolege iz Bjelorusije, Kazahstana, Kirgistana i Tadžikistana na sastanku Komiteta sekretara vijeća sigurnosti Organizacije Ugovora o kolektivnoj sigurnosti (ODKB).
Očekuje se da će na forumu učestvovati i nezvanični predstavnici iz 12 zemalja koje Rusija smatra "neprijateljskim", navodi se u saopćenju.