Četverodnevni skup okuplja visoke zvaničnike i sigurnosne predstavnike, uz fokus na globalnu stabilnost i borbu protiv "neokolonijalizma"

Moskva domaćin novog Međunarodnog foruma sigurnosti uz učešće 120 zemalja Četverodnevni skup okuplja visoke zvaničnike i sigurnosne predstavnike, uz fokus na globalnu stabilnost i borbu protiv "neokolonijalizma"

Prvo izdanje Međunarodnog foruma sigurnosti počelo je u utorak u Moskvi, a prema organizatorima, na četverodnevnom događaju učestvovat će predstavnici iz 120 zemalja, javlja Anadolu.

Na forumu će se razgovarati o različitim temama sigurnosti, zaštiti tradicionalnih vrijednosti te o borbi protiv neokolonijalizma i neonacizma.

Ruski šef sigurnosti Sergej Šojgu ugostit će svoje kolege iz Bjelorusije, Kazahstana, Kirgistana i Tadžikistana na sastanku Komiteta sekretara vijeća sigurnosti Organizacije Ugovora o kolektivnoj sigurnosti (ODKB).

Očekuje se da će na forumu učestvovati i nezvanični predstavnici iz 12 zemalja koje Rusija smatra "neprijateljskim", navodi se u saopćenju.