Civilna zrakoplovna vlast privremeno je uvela ograničenja letova na nekoliko aerodroma tokom napada

Moskovski gradonačelnik kaže da je oboreno 59 dronova na prilazu prijestolnici Civilna zrakoplovna vlast privremeno je uvela ograničenja letova na nekoliko aerodroma tokom napada

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin saopćio je u ponedjeljak da je ruska protivzračna odbrana odbila novi ukrajinski napad dronovima, pri čemu je tokom noći presretnuto 59 bespilotnih letjelica na prilazu glavnom gradu.

"Stručnjaci hitnih službi rade na mjestima pada ostataka", napisao je Sobjanin na Telegramu.

Civilna zrakoplovna vlast privremeno je uvela ograničenja letova na nekoliko aerodroma koji opslužuju Moskvu tokom napada.

Vlasti nisu odmah prijavile žrtve niti značajniju materijalnu štetu.

Ukrajina se još nije oglasila povodom tih tvrdnji.

Napadi dronovima na Moskvu i druge ruske regije postali su sve učestaliji tokom sukoba koji traje od 2022. godine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski priznao je da Kijev gađa ruski energetski sektor, jer je on od ključne važnosti za ekonomiju zemlje.