Sandu kaže da je odluka donesena nakon konsultacija s parlamentom

Moldavska predsjednica nominirala biznismena Vasilea Tofana za premijera Sandu kaže da je odluka donesena nakon konsultacija s parlamentom

Moldavska predsjednica Maia Sandu u subotu je nominirala biznismena i investitora Vasilea Tofana za premijera.

Govoreći na konferenciji za novinare u glavnom gradu Moldavije, Kišinjevu, Sandu je rekla: "Nakon konsultacija s parlamentarnim frakcijama i na osnovu ciljeva i prioriteta Republike Moldavije, odlučila sam nominirati Vasilea Tofana za kandidata za premijera."

Nominacija dolazi nakon neočekivane ostavke bivšeg premijera Alexandrua Munteanua.

Vladajuća moldavska Stranka akcije i solidarnosti (PAS), koja kontrolira i parlament i vladu, podržava Tofana.

Prema moldavskom Ustavu, Tofan ima 15 dana da parlamentu predstavi program vlade i sastav kabineta na odobrenje.

Na brifingu, Tofan je rekao da će oživljavanje ekonomije biti među njegovim glavnim prioritetima, uz održavanje obaveza zemlje u okviru procesa evropskih integracija.

"Ako ne vratimo optimizam u oči poduzetnika, ništa drugo neće uspjeti jer jednostavno neće biti novca za to", rekao je.

Tofan je rekao da u ovoj fazi nije planirao velike promjene u sadašnjem kabinetu, tvrdeći da je kontinuitet potreban kako bi se vladini programi održali na pravom putu i ispunili rokovi vezani za proces pristupanja Moldavije EU.

"Ako propustimo ovaj prozor, rizikujemo značajno odgađanje našeg puta", rekao je. "Glavni izazov s kojim ću se suočiti je pronalaženje ravnoteže između brzih promjena koje su potrebne i kontinuiteta."

Nekoliko dana prije nominacije, Tofan je objavio objavu na Facebooku u kojoj je argentinskog predsjednika Javiera Mileija opisao kao primjer ekonomske reforme. Nakon što je izazvao kritike na društvenim mrežama, kasnije je rekao da više ne vjeruje da je argentinski pristup primjenjiv na Moldaviju.