OFAC je u utorak također produžio operativnu licencu za nastavak rada NIS-a za još 30 dana, tako da obje važe do 31. jula

MOL dobio odobrenje OFAC-a nastavak pregovora o kupovini ruskog udjela u NIS-u OFAC je u utorak također produžio operativnu licencu za nastavak rada NIS-a za još 30 dana, tako da obje važe do 31. jula

Mađarska naftna kompanija MOL dobila je odobrenje Ureda za kontrolu stranih sredstava (OFAC) pri američkom Ministarstvu finansija za nastavak pregovora sa Gaspromnjeftom o kupovini ruskog udjela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) do 31. jula, prenosi Anadolu.



"MOL je danas dobio zvaničnu licencu Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država OFAC da nastavi pregovore o kupovini većinskog udjela u Naftnoj industriji Srbije do 31. jula", piše u dokumentu objavljenom na Budimpeštanskoj berzi, prenosi Tanjug.



OFAC je također u utorak produžio operativnu licencu za nastavak rada Naftne industrije Srbije za još 30 dana, do 31. jula. Prethodni rok za obje licence isticao je 1. jula.

