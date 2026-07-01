MOL dobio odobrenje OFAC-a nastavak pregovora o kupovini ruskog udjela u NIS-u

Senita Sehercehajic
01. juli 2026.•Ažuriranje: 01. juli 2026.
Mađarska naftna kompanija MOL dobila je odobrenje Ureda za kontrolu stranih sredstava (OFAC) pri američkom Ministarstvu finansija za nastavak pregovora sa Gaspromnjeftom o kupovini ruskog udjela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) do 31. jula, prenosi Anadolu.
"MOL je danas dobio zvaničnu licencu Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država OFAC da nastavi pregovore o kupovini većinskog udjela u Naftnoj industriji Srbije do 31. jula", piše u dokumentu objavljenom na Budimpeštanskoj berzi, prenosi Tanjug.
OFAC je također u utorak produžio operativnu licencu za nastavak rada Naftne industrije Srbije za još 30 dana, do 31. jula. Prethodni rok za obje licence isticao je 1. jula.