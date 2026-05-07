Izvršni odbor navodi da više ne preporučuje bilo kakva ograničenja za učešće bjeloruskih sportista i timova

MOK ukida sva ograničenja za bjeloruske sportiste u međunarodnim takmičenjima Izvršni odbor navodi da više ne preporučuje bilo kakva ograničenja za učešće bjeloruskih sportista i timova

Međunarodni olimpijski komitet (MOK) objavio je u četvrtak da je ukinuo sva ograničenja na učešće bjeloruskih sportista i timova u međunarodnim takmičenjima, javlja Anadolu.

U saopćenju Izvršnog odbora MOK-a navodi se da se „više ne preporučuju nikakva ograničenja za učešće bjeloruskih sportista, uključujući timove, u takmičenjima kojima upravljaju međunarodne federacije i organizatori međunarodnih sportskih događaja“.

Naglašeno je da MOK mora podržati svoju misiju „očuvanja istinske globalne sportske platforme zasnovane na vrijednostima koja pruža nadu svijetu“ usred „trenutnog geopolitičkog konteksta“ i „rastuće globalne nestabilnosti“.

„MOK potvrđuje da učešće sportista u međunarodnim takmičenjima ne bi trebalo biti ograničeno postupcima njihovih vlada, uključujući umiješanost u rat ili sukob“, navodi se u saopćenju.

Dodaje se da MOK priznaje početak kvalifikacionog perioda ovog ljeta, kako za Ljetne olimpijske igre 2028. u Los Angelesu, tako i za Zimske olimpijske igre mladih Dolomiti Valtellina 2028.

Dotakli su se i situacije u vezi s ruskim sportistima, navodeći da je slučaj Ruskog olimpijskog komiteta (ROC) drugačiji od slučaja Bjelorusije.

„Olimpijski komitet Bjelorusije je u dobrom statusu i pridržava se Olimpijske povelje. Iako je ROC vodio konstruktivne razmjene sa MOK-om o svojoj suspenziji, on ostaje suspendovan dok Komisija za pravna pitanja MOK-a nastavlja razmatrati to pitanje“, navodi se.

Također je rečeno da je Izvršni odbor MOK-a s zabrinutošću primio k znanju „nedavne informacije koje su dovele do toga da Svjetska antidoping agencija (WADA) ispita ruski antidoping sistem“.

„Izvršni odbor MOK-a stoga želi dobiti bolje razumijevanje ove situacije“, navedeno je.

Krajem februara 2022. godine, MOK je preporučio da se bjeloruskim i ruskim sportistima onemogući učešće u međunarodnim takmičenjima, samo nekoliko dana nakon početka rata u Ukrajini.

Kasnije je, u martu 2023. godine, preporučio da bjeloruski i ruski sportisti mogu učestvovati na međunarodnim sportskim događajima kao individualni neutralni sportisti, ali je također naveo da se sportisti „koji aktivno podržavaju rat ne mogu takmičiti“.

U saopštenju MOK-a se navodi da su bjeloruski sportisti, od preporuka iz 2023. godine, „učestvovali kao individualni neutralni sportisti na brojnim međunarodnim sportskim događajima, kao i na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. i Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini 2026., bez ikakvih incidenata na terenu ili van njega“.