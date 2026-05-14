Modest Fashion Show dočarao kulturnu raznolikost na KazanForumu 2026 u Rusiji Dizajneri iz sedam zemalja predstavljaju kolekcije tokom Modest Fashiona u Kazanju

Modna revija sa kolekcijama modest odjeće dizajnera iz cijelog islamskog svijeta i Rusije održana je u srijedu u Kazanju u okviru Rusija-islamski svijet: KazanForum 2026.

Događaj održan u Kulturno-zabavnom centru Pyramida u glavnom gradu ruske Republike Tatarstan, okupio je dizajnere, predstavnike industrije i modne stručnjake kao dio kulturnog programa foruma.

Cilj događaja bio je promovirati razvoj sektora modest odjeće, povećati međunarodnu vidljivost dizajnera i ojačati saradnju u modnoj industriji između Rusije i zemalja islamskog svijeta.

Dizajneri iz Malezije, Indonezije, Uzbekistana, Rusije, Turkmenistana, Maroka i Pakistana predstavili su kolekcije koje kombiniraju tradicionalne motive sa savremenim stilovima.

Kolekcije su sadržavale večernju odjeću, ležerne odjevne kombinacije i komade rađene po narudžbi koji odražavaju modest trendove, dok su se regionalni kulturni utjecaji isticali u izboru tkanina, uzorcima i paletama boja.

Organizatori također planiraju sastanke između predstavnika preduzeća i dizajnera tokom foruma kako bi razgovarali o mogućnostima saradnje i budućem razvoju industrije.

17. izdanje KazanForuma, za koji Anadolu služi kao globalni komunikacijski partner, održava se u Kazanju, glavnom gradu Republike Tatarstan u Ruskoj Federaciji, i trajat će do 17. maja.