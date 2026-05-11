Mjesto mira: Osude zbog prijetnji vjernicima u australijskoj džamiji

Prijetnje vjernicima u džamiji u sjeveroistočnoj australijskoj državi Queensland izazvale su široku osudu u ponedjeljak, javlja Anadolu.

Lokalna zastupnica Bisma Asif izjavila je u objavi na društvenim mrežama da je muškarac prijetio da će pucati na vjernike u džamiji Bald Hills iz AK-47 u nedjelju. Napomenula je da su na istoj džamiji u decembru iscrtani svastika i antimuslimanski grafiti.

"Mjesto bogosluženja treba biti mjesto mira", rekla je Asif.

"Niko, bez obzira na svoju vjeru, ne bi se trebao bojati za svoju sigurnost kada se okuplja na molitvi", dodala je, okrivljujući političare "koji pokušavaju iskoristiti rasne podjele kako bi dobili glasove, i one koji su preslabi da to prozovu", za "porast rasizma, islamofobije i antisemitizma širom Australije posljednjih godina".

Prema izvještajima, vjernici su otjerali muškarca nakon što je ušao u džamiju i rekao ljudima da ispred ima AK-47 u svom vozilu.

Policija je saopćila da niko nije fizički povrijeđen i da je osumnjičeni pobjegao s mjesta događaja.

Nakon istrage, policija je u ponedjeljak saopćila da je 33-godišnji muškarac iz Mitcheltona optužen po jednoj tački za stvaranje javne smetnje i jednu za remećenje bogomolje.

Australijsko nacionalno vijeće imama je oštro osudilo incident.

"Ovaj incident je izazvao značajnu uznemirenost unutar lokalne muslimanske zajednice i predstavlja teško kršenje svetosti, sigurnosti i bezbjednosti bogomolje", saopćilo je vijeće.

"Mjesta bogomolje moraju ostati utočišta mira, razmišljanja i sigurnosti. Svaki čin zastrašivanja, prijetnji ili mržnje usmjeren prema vjernicima je potpuno neprihvatljiv, nedvosmisleno osuđen i mora se tretirati s najvećom ozbiljnošću", rekao je imam Shadi Alsuleiman, predsjednik vijeća.

Vijeće je upozorilo da incident doprinosi "zabrinjavajućem obrascu antimuslimanskih incidenata širom zemlje", uključujući prijetnje džamijama, prekid vjerskih okupljanja i zlostavljanje usmjereno protiv muslimanskih Australijanaca.