Mjere prevencije ebole pojačane su u Gomi zbog epidemije

Elvır Hodzıc
23 Maj 2026•Ažuriranje: 23 Maj 2026
Vlasti u Gomi pojačale su mjere protiv izbijanja ebole u Demokratskoj Republici Kongo.
Kongo svjedoči porastu broja slučajeva ebole od proglašenja izbijanja 15. maja u provinciji Ituri, a bolest se od tada proširila na provincije Sjeverni Kivu i Južni Kivu.
Prijavljeno je oko 750 sumnjivih slučajeva i 177 sumnjivih smrtnih slučajeva, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije. Potvrđeno je najmanje 82 slučaja i sedam smrtnih slučajeva.
Dva uvezena slučaja koja uključuju državljane DR Konga također su prijavljena u susjednoj Ugandi.
Vlasti Konga tvrde da virus predstavlja veću prijetnju u dijelovima zemlje koje okupiraju pobunjenici M23 jer grupa nema iskustva u rješavanju epidemija.
M23 je u središtu sukoba u istočnom Kongu. Pobunjenička grupa, koju navodno podržava susjedna Ruanda, prema UN-u i zapadnim zemljama, kontrolira značajnu teritoriju u istočnom Kongu, uključujući glavne gradove pokrajina Gomu i Bukavu, koji su zauzeti početkom 2025. godine.