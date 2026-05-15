Napreduje ka Arapskom moru; nalazi se u tom području, kaže francuski ministar za oružane snage

Ministrica: Francuski nosač aviona "Charles de Gaulle" uskoro će stići blizu Hormuškog moreuza Napreduje ka Arapskom moru; nalazi se u tom području, kaže francuski ministar za oružane snage

Francuski nosač aviona "Charles de Gaulle" uskoro će stići blizu Hormuškog moreuza, rekla je u petak francuska ministrica za oružane snage, usred pojačanih tenzija u Zaljevu.

Francuski nosač aviona "Charles de Gaulle" "napreduje u Arapsko more" i već je "u tom području", rekla je Alice Rufo za francusku informativnu televiziju BFMTV.

"Napreduje u Arapsko more; nalazi se u tom području", rekla je Rufo, misleći na francuski nosač aviona.

Regionalne tenzije su eskalirale otkako su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila posredovanjem Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum. Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez određenog roka.

Od 13. aprila, SAD provodi pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski promet u moreuzu.