Ministri Vijeća Evrope upozoravaju da bi neriješeni migracijski izazovi mogli narušiti povjerenje javnosti Značajni, složeni izazovi povezani s migracijama pogađaju različite države članice, navodi se u deklaraciji

Ministri vanjskih poslova 46 država članica Vijeća Evrope usvojili su u petak političku deklaraciju u kojoj priznaju da složeni izazovi vezani za migracije širom Evrope rizikuju da potkopaju povjerenje javnosti u okvir ljudskih prava na kontinentu ako se ne riješe.

Deklaracija, usvojena konsenzusom tokom godišnjeg zasjedanja Komiteta ministara Vijeća Evrope u Kišinjevu, Moldavija, istakla je rastuće migracijske pritiske i njihove implikacije na sistem Evropske konvencije o ljudskim pravima, navodi se u saopštenju.

U njoj se navodi da "značajni, složeni izazovi vezani za migracije" utiču na različite države članice i upozorava se da njihovo adekvatno rješavanje "može oslabiti povjerenje javnosti u sistem".

Tekst dolazi usred kontinuirane debate širom Evrope o migracijskim politikama, upravljanju granicama i ulozi obaveza u vezi s ljudskim pravima u rješavanju neregularnih dolazaka.

Deklaracija je potvrdila posvećenost država članica Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, istovremeno naglašavajući potrebu za uravnoteženjem individualnih prava sa širim interesima društva.

Također je naglašeno da države zadržavaju „nesporno suvereno pravo“ da kontrolišu ulazak i boravak stranih državljana i naglašeno da zaštita granica ostaje i nužnost i obaveza, pod uslovom da se provodi u skladu sa standardima Konvencije.

Posebni dijelovi bavili su se zaštitnim mjerama prema članu 3 Konvencije, koji zabranjuje mučenje i nečovječno ili ponižavajuće postupanje, i članu 8 koji se odnosi na pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života.

Deklaracija je dodatno spomenula izazove povezane s instrumentalizacijom migracija od strane neprijateljskih aktera, masovnim dolascima i novim pristupima poput „centra za povratak“ usmjerenih na rješavanje i potencijalno odvraćanje ilegalnih migracija.

Generalni sekretar Vijeća Evrope Alain Berset rekao je da sporazum predstavlja snažan signal podrške sistemu Konvencije i odražava zajedničko razumijevanje među državama članicama o tome kako bi on trebao funkcionirati u kontekstu migracija.