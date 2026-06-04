Hakan Fidan i Mohammed bin Abdulrahman Al Thani razmatraju najnoviji razvoj pregovora koji su u toku

Ministri vanjskih poslova Turske i Katara razgovarali o pregovorima Irana i SAD-a Hakan Fidan i Mohammed bin Abdulrahman Al Thani razmatraju najnoviji razvoj pregovora koji su u toku

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan u četvrtak je telefonom razgovarao s katarskim premijerom i ministrom vanjskih poslova Mohammedom bin Abdulrahmanom Al Thanijem o pregovorima između Irana i SAD-a, javlja Anadolu.

Razmotrili su stavove stranaka i najnoviju dostignutu fazu u pregovorima između Teherana i Washingtona, prema izvorima iz turskog Ministarstva vanjskih poslova.

Nisu objavljeni detalji o razgovoru.

Regionalna eskalacija na Bliskom istoku nastavila se otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli zajedničku ofanzivu na Iran 28. februara, poremeteći ključne brodske rute i energetsku infrastrukturu i podižući cijene nafte, plina i goriva, što je izazvalo strah od nestašice, inflacije i obnovljene krize troškova života.