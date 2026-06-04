Ministri vanjskih poslova Turske i Katara razgovarali o pregovorima Irana i SAD-a

Şeyma Erkul Dayanç
04. juni 2026.•Ažuriranje: 04. juni 2026.
Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan u četvrtak je telefonom razgovarao s katarskim premijerom i ministrom vanjskih poslova Mohammedom bin Abdulrahmanom Al Thanijem o pregovorima između Irana i SAD-a, javlja Anadolu.
Razmotrili su stavove stranaka i najnoviju dostignutu fazu u pregovorima između Teherana i Washingtona, prema izvorima iz turskog Ministarstva vanjskih poslova.
Nisu objavljeni detalji o razgovoru.
Regionalna eskalacija na Bliskom istoku nastavila se otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli zajedničku ofanzivu na Iran 28. februara, poremeteći ključne brodske rute i energetsku infrastrukturu i podižući cijene nafte, plina i goriva, što je izazvalo strah od nestašice, inflacije i obnovljene krize troškova života.