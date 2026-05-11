Ministri vanjskih poslova EU razgovarat će u Briselu o sankcijama i sigurnosti na Bliskom istoku

Şeyma Erkul Dayanç
11 Maj 2026•Ažuriranje: 11 Maj 2026
Ministri vanjskih poslova Evropske unije sastat će se u ponedjeljak u Briselu kako bi razmotrili nove sankcije povezane s ruskim ratom u Ukrajini i razgovarali o širokom spektru pitanja vanjske politike, uključujući dešavanja na Bliskom istoku, rekla je šefica vanjske politike EU, javlja Anadolu.
Uoči sastanka Vijeća za vanjske poslove, Kaja Kallas izjavila je: "Vidjeli smo da je ovo primirje koje je Putin (ruski predsjednik Vladimir) želio bilo samo vrlo cinično da bi se zaštitila njegova parada, dok su oni zapravo napadali civile u Ukrajini."
Kallas je rekla da se Ukrajina pridržavala prethodnih prijedloga o primirju, dok je Rusija nastavila vojne operacije.
Očekuje se da će EU krenuti naprijed sa sankcijama usmjerenim na pojedince uključene u deportaciju ukrajinske djece u Rusiju, uz diskusiju na visokom nivou o naporima da se ta djeca vrate.
Ministri će se sastati i s kanadskom ministricom vanjskih poslova, a Kallas je Kanadu opisala kao "partnera sličnih stavova" po pitanju međunarodne sigurnosti i multilateralne saradnje.
Što se tiče Bliskog istoka, razgovori će se fokusirati na pomorsku sigurnost, uključujući pomorsku misiju EU Aspides i moguće prilagodbe operativnih planova za podršku operacijama razminiranja i pratnje.
Rekla je da se očekuje da će ministri razmotriti sankcije protiv nasilnih doseljenika, iako neki prijedlozi i dalje zahtijevaju daljnji dogovor među državama članicama.
Na dnevnoim redu je i politički dijalog sa Sirijom o obnovi institucija i reformama upravljanja, dok EU nastavlja prilagođavati svoj angažman.
Razgovarat će se i o saradnji na Zapadnom Balkanu i hibridnim prijetnjama, a Kallas će povezati napredak proširenja s reformama u zemljama kandidatima.