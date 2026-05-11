Ministri vanjskih poslova EU razgovarat će u Briselu o sankcijama i sigurnosti na Bliskom istoku

Primirje koje je Putin želio bilo je samo vrlo cinično da bi se zaštitila njegova parada, kazala je šefica vanjske politike bloka

Ministri vanjskih poslova Evropske unije sastat će se u ponedjeljak u Briselu kako bi razmotrili nove sankcije povezane s ruskim ratom u Ukrajini i razgovarali o širokom spektru pitanja vanjske politike, uključujući dešavanja na Bliskom istoku, rekla je šefica vanjske politike EU, javlja Anadolu.

Uoči sastanka Vijeća za vanjske poslove, Kaja Kallas izjavila je: "Vidjeli smo da je ovo primirje koje je Putin (ruski predsjednik Vladimir) želio bilo samo vrlo cinično da bi se zaštitila njegova parada, dok su oni zapravo napadali civile u Ukrajini."

Kallas je rekla da se Ukrajina pridržavala prethodnih prijedloga o primirju, dok je Rusija nastavila vojne operacije.

Očekuje se da će EU krenuti naprijed sa sankcijama usmjerenim na pojedince uključene u deportaciju ukrajinske djece u Rusiju, uz diskusiju na visokom nivou o naporima da se ta djeca vrate.

Ministri će se sastati i s kanadskom ministricom vanjskih poslova, a Kallas je Kanadu opisala kao "partnera sličnih stavova" po pitanju međunarodne sigurnosti i multilateralne saradnje.

Što se tiče Bliskog istoka, razgovori će se fokusirati na pomorsku sigurnost, uključujući pomorsku misiju EU Aspides i moguće prilagodbe operativnih planova za podršku operacijama razminiranja i pratnje.

Rekla je da se očekuje da će ministri razmotriti sankcije protiv nasilnih doseljenika, iako neki prijedlozi i dalje zahtijevaju daljnji dogovor među državama članicama.

Na dnevnoim redu je i politički dijalog sa Sirijom o obnovi institucija i reformama upravljanja, dok EU nastavlja prilagođavati svoj angažman.

Razgovarat će se i o saradnji na Zapadnom Balkanu i hibridnim prijetnjama, a Kallas će povezati napredak proširenja s reformama u zemljama kandidatima.