Ministarstvo zdravstva upozorava: Bolnice u Gazi ostaju bez lijekova Ministarstvo navodi da pogoršanje nestašice lijekova, laboratorijskih zaliha i medicinskog potrošnog materijala ugrožava kritične usluge širom Gaze

Ministarstvo zdravlja u Gazi upozorilo je u četvrtak na produbljivanje medicinske krize u bolnicama u ovoj enklavi, navodeći da 47 posto esencijalnih lijekova i 59 posto medicinskog potrošnog materijala trenutno nema na zalihama, javlja Anadolu.

Ministarstvo je u saopštenju navelo da je 87 posto materijala za laboratorijska testiranja dostiglo nultu zalihu, što ugrožava sposobnost bolnica da provode osnovne medicinske testove za pacijente.

Zdravstveni sektor Gaze pretrpio je široki kolaps uslijed dvogodišnjeg rata Izraela, koji je uzrokovao ekstenzivno uništenje bolnica i zdravstvene infrastrukture, uz teške nestašice lijekova, goriva i medicinskih potrepština.

Ministarstvo je saopštilo da su liječenje raka, njega oboljelih od bolesti krvi, primarna zdravstvena zaštita, dijaliza bubrega i usluge mentalnog zdravlja među sektorima koji su najteže pogođeni nestašicama.

Medicinske potrepštine potrebne za operacije oka, postupke kateterizacije srca i dijalizu su u kritično malim količinama, dok lista potpuno iscrpljenih artikala nastavlja rasti, dodaje se u saopštenju.

Ministarstvo je takođe upozorilo da nedostatak laboratorijskih materijala potrebnih za kompletnu krvnu sliku (CBC), analizu gasova u krvi i kliničko-hemijske testove ugrožava kontinuitet dijagnostičkih usluga u bolnicama i domovima zdravlja.

Navedeno je da kontinuirani "nulti indikatori" lijekova i medicinskih potrepština potkopavaju rad medicinskih timova, povećavaju patnju pacijenata i pogoršavaju zdravstvene komplikacije.

Ministarstvo je pozvalo međunarodne organizacije i zainteresovane strane da intenziviraju hitne intervencije kako bi se ojačale medicinske zalihe i osigurala njihova dostava zdravstvenim ustanovama u Gazi.

Izraelska vojska nastavila je s kršenjem sporazuma o prekidu vatre koji je stupio na snagu 10. oktobra 2025. godine. Prema podacima Ministarstva zdravlja, u izraelskim udarima i pucnjavi od tada je ubijeno 837 Palestinaca, dok je 2.381 osoba ranjena.

Izrael provodi blokadu Gaze od 2007. godine, a oko 1,5 miliona Palestinaca od ukupno otprilike 2,4 miliona stanovnika ove teritorije ostalo je bez krova nad glavom nakon što su njihovi domovi uništeni tokom rata.

Sporazum o prekidu vatre postignut je nakon dvije godine genocida koji je počeo 8. oktobra 2023. godine, a u kojem je ubijeno više od 72.000 ljudi, ranjeno preko 172.000, te uništeno oko 90 posto civilne infrastrukture Gaze.

Uprkos sporazumu, Izrael je nastavio sa udarima i ograničenjima na isporuku pomoći, uključujući hranu, lijekove, medicinske potrepštine i materijale za skloništa koji ulaze u Gazu.