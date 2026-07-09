Podaci o žrtvama dolaze dok se borbe između SAD-a i Irana intenziviraju nakon propasti primirja

Ministarstvo zdravstva: U američkim napadima na pet iranskih provincija ubijeno 14, ranjeno 78 osoba Podaci o žrtvama dolaze dok se borbe između SAD-a i Irana intenziviraju nakon propasti primirja

U američkim napadima na pet iranskih provincija u protekla dva dana ubijeno je najmanje 14 ljudi, a 78 je ranjeno, saopćilo je u četvrtak iransko Ministarstvo zdravstva.

„Sjedinjene Države su ciljale napade na pet iranskih provincija 8. i 9. jula“, napisao je Hossein Kermanpour, šef Centra za odnose s javnošću i informiranje Ministarstva, u objavi na društvenoj mreži X sasjedištem u SAD-u.

Rekao je da su napadi do sada rezultirali sa 14 smrtnih slučajeva i 78 ranjenih.

Prema Ministarstvu, 47 povrijeđenih je i dalje hospitalizirano, dok su preostale žrtve otpuštene nakon što je im pružena medicinska pomoć.

Tri žrtve su ubijene u napadu u blizini jugozapadnog grada Ahvaza, prema iranskoj državnoj novinskoj agenciji IRNA, koja je citirala Valiollaha Hayatija, zamjenika guvernera provincije Khuzestan za sigurnosne poslove.

Najnoviji podaci o žrtvama dolaze usred obnovljenih neprijateljstava između SAD-a i Irana nakon propasti krhkog primirja postignutog prošlog mjeseca.

Eskalacija je započela nakon što je SAD optužio Iran za napad na tri komercijalna broda koja su prolazila kroz Hormuški moreuz, što je navelo Washington da pokrene uzastopne talase napada na iranske vojne ciljeve duž južne obale Irana.

Američka Centralna komanda saopštila je da su operacije bile usmjerene na više od 170 vojnih lokacija tokom dva dana, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane, sredstva za obalni nadzor, infrastrukturu za rakete i dronove, pomorske kapacitete i objekte koji pripadaju Korpusu islamske revolucionarne garde, navodeći da su napadi imali za cilj odvraćanje daljnjih napada na međunarodno brodarstvo.

Iran je odgovorio napadima dronovima i raketama usmjerenim na ono što naziva američkim vojnim objektima u Bahreinu i Kuvajtu.

Iran i SAD su 17. juna postigli memorandum o razumijevanju, uz posredovanje Pakistana, s ciljem okončanja njihovog vojnog sukoba i otvaranja puta trajnom mirovnom sporazumu.

Međutim, u srijedu je američki predsjednik Donald Trump proglasio da je memorandum "završen", efektivno okončavši sporazum i pokrećući novu rundu vojne konfrontacije.