Ministarstvo zdravstva: Tri putnika s kruzera helikopterom prevezena u Tursku negativna na hantavirus Ministarstvo je objavilo da će građani ostati u karantinu preporučeni period uprkos negativnim rezultatima testova

Tursko ministarstvo zdravstva saopćilo je da su posljednja tri građanina na međunarodnom kruzeru negativna na hantavirus nakon što su u Tursku dovezeni zračnom hitnom pomoći, javlja Anadolu.

U saopćenju, ministarstvo navodi da su tri građanina prebačena u Tursku zračnom hitnom pomoći s međunarodnog putničkog broda i stavljena pod strog nadzor i izolaciju.

Ministarstvo je napomenulo da su, kao i kod dvije osobe koje su prethodno ušle u zemlju, potrebni uzorci uzeti od tri građanina.

"Utvrđeno je da su rezultati testova tri građanina negativni i da će ostati u karantinu preporučeni period", navodi se u saopćenju.

Dodaje se da timovi Ministarstva zdravstva kontinuirano procjenjuju njihovo kliničko stanje i pažljivo prate njihovo zdravstveno stanje.

"Do sada nisu uočeni nikakvi klinički znakovi ili simptomi ni kod jedne od pet osoba koje su pod nadzorom. Naše ministarstvo pedantno i pomno prati proces", navodi se.